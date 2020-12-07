Takı Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Takı tasarımı bölümü dünya genelinde öncü akımların da yansıtıldığı takı ve mücevher tasarımının yapıldığı alandır. Mücevher ve takı sektörünün ihtiyacının karşılanması için takı tasarımı bölümü oluşturulmuştur.

Takı Tasarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Takı tasarımı bölümünde takı ve mücevher sektöründe çalışacak başarılı tasarımcılar yetiştirilir. Aynı zamanda bu bölümde takı tasarımları için teknik ve mesleki destek de sağlanmaktadır. Takı tasarımı bölümünde teorik bilginin yanı sıra pratik dersler de verilmektedir.

Takı Tasarımı Nedir?

Takı tasarımı, dünya standartlarında belli kurallar uygulanarak takıların ve mücevherlerin oluşturulmasıdır. Bu noktada ince ve zarif çizgileri bulunan takıların tasarlanması sağlanır, Mücevher sektöründe önemli ve gösterişli takıların tasarımı için gereken bilgiler verilir.

Takı Tasarımı Bölümünün Amacı Nedir?

Takı tasarımı bölümünün amacı bu alanda çalışacak başarılı ve donanımlı takı tasarımcıları yetiştirmektir. Dünya genelinde önde gelen takı modasının takip edilerek bu alanda önemli çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Takı Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin takı tasarımı bölümlerinden mezun olan kişiler bağımsız olarak çalışabilecekleri gibi belli bir kuruma bağlı da çalışabilirler. Hayal güçlerine ve öğrendikleri tekniklere göre takı tasarımı yapan mezunlar özel firmalar bünyesinde de çalışabilirler. Dünya genelinde var olan akımlar göz önünde bulundurularak birbirinden şık takı tasarımları oluşturulur.

Takı Tasarımı Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde bulunan takı tasarımı bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümden başarı ile mezun olan kişiler "Takı Tasarımı Lisans Diplomasını" elde ederler. Bu bölümden mezun olan kişilere "Takı Tasarımcısı" denilmektedir.

Takı Tasarımı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Takı tasarımı bölümünde okumak isteyen kişilerin görsel yeteneklerinin yüksek ve ince düşünceli olmaları gerekir. Disiplinli ve sorumluluk sahibi olması gereken öğrencilerin bu meslekte kariyer hedefleri de olmalıdır. Aynı zamanda takı tasarlarken pratik ve hızlı düşünebilme yeteneği bulunmalıdır.

Takı Tasarımı Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerde yer alan takı tasarımı bölümü öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Yalnızca bu bölümdeki öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi verilir.

Takı Tasarımı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki takı tasarımı bölümü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Dolayısı ile bu bölümde okumak isteyen adayların üniversite sınavında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularını cevaplamaları gerekir. İyi bir puan alındığında istenilen bölüme yerleşmek mümkündür.

Takı Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki takı tasarımı bölümünde kültür tarihi, malzeme ve teknoloji, takı üretim teknikleri, sanat tarihine giriş ve takı tarihi gibi dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler eğitim süreleri boyunca desen, bilgisayar destekli tasarım, temel sanat eğitimi, takı tasarımı ve girişimciliğin temelleri gibi derslerden de sorumlu tutulurlar.

Takı Tasarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Takı tasarımı bölümünde okuyan öğrenciler için iş olanakları çok yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler bağımsız kendi atölyelerinde çalışabilirler. Aynı zamanda özel kuruluş ve kurumlarda da takı tasarımlar yapılmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Takı tasarımı bölümü mezunları çeşitli kurumların istedi ve hedefleri doğrultusunda tasarımlar yapabilirler. Aynı zamanda takı firmaları da belli zamanlarda takı tasarımcılarını istihdam edebilirler. Bunun yanı sıra takı tasarımcıları kendi atölyelerinde de takı tasarımı yaparak bu takıların üretimini gerçekleştirebilirler.

Takı Tasarımı Çalışma Alanları Nelerdir?

Takı tasarımcıları işin çalışma alanları oldukça fazladır. Özellikle son yıllarda mücevher firmalarının artması ile istihdam olanakları da artış gösteriyor. Kişisel zevk ve beğeniler doğrultusunda takı tasarımları yapılıyor. Özellikle de kurumların hedefleri ve talepleri doğrultusunda çalışacak takı tasarımcılarına ihtiyaç duyuluyor. Özel şirketlerde iş bulabilen takı tasarımcıları farklı kurumlara da danışmanlık hizmeti sunabiliyorlar.

Takı Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede takı tasarımı bölümü bulunmaktadır. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinde takı tasarımı bölümü yer alır. Bu bölümdeki öğrenciler Atatürk Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde de takı tasarımı bölümünde eğitim görebilirler.