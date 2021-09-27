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Taki nasıl yazılır? TDK'ya göre taki kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Taki
Taki nasıl yazılır TDKya göre taki kelimesinin doğru yazımı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan taki kelimesi, vikaye sözcüğünden türetilmiştir. Vikaye kelimesi sakınmak, himaye etmek, korumak ve gözetmek manasına gelirken taki de küçük büyük tüm günahlardan sakınan, takva sahibi kul demektir. Bu kelime günlük konuşmalardan çok dini kitaplarda ve tasavvufi eserlerde kullanılır. TDK’ya göre Taki nasıl yazılır? Taki kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Taki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ehl-i Takva

2- Muttaki

3- Mutmain

4- Dindar

5- Mümin

Taki Nasıl Yazılır?

Şapka işareti olarak da bilinen düzeltme işaretleri a, i ve u harflerinin üstüne getirilir. Bu işaretin geldiği harfler uzun okunur. Taki kelimesinin son harfi olan ''i'' harfinin üstünde de düzeltme işareti vardır. Kelime ''Takî'' şeklinde yazılma ve son hecesi uzatılarak okunmalıdır.

TDK'ya Göre Taki Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Taki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 TAKÎ - Doğru

 TAAKİ - Yanlış

 Örnek Cümle:

 ''Hasan amca, Allah'tan korkusu olan takî bir insan.''

 

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