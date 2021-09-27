Taki nasıl yazılır? TDK'ya göre taki kelimesinin doğru yazımı...

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Taki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ehl-i Takva

2- Muttaki

3- Mutmain

4- Dindar

5- Mümin

Taki Nasıl Yazılır?

Şapka işareti olarak da bilinen düzeltme işaretleri a, i ve u harflerinin üstüne getirilir. Bu işaretin geldiği harfler uzun okunur. Taki kelimesinin son harfi olan ''i'' harfinin üstünde de düzeltme işareti vardır. Kelime ''Takî'' şeklinde yazılma ve son hecesi uzatılarak okunmalıdır.

TDK'ya Göre Taki Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Taki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

TAKÎ - Doğru

TAAKİ - Yanlış

Örnek Cümle:

''Hasan amca, Allah'tan korkusu olan takî bir insan.''