Taki nasıl yazılır? TDK'ya göre taki kelimesinin doğru yazımı...

Taki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Ehl-i Takva
2- Muttaki
3- Mutmain
4- Dindar
5- Mümin
Taki Nasıl Yazılır?
Şapka işareti olarak da bilinen düzeltme işaretleri a, i ve u harflerinin üstüne getirilir. Bu işaretin geldiği harfler uzun okunur. Taki kelimesinin son harfi olan ''i'' harfinin üstünde de düzeltme işareti vardır. Kelime ''Takî'' şeklinde yazılma ve son hecesi uzatılarak okunmalıdır.
TDK'ya Göre Taki Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Taki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
TAKÎ - Doğru
TAAKİ - Yanlış
Örnek Cümle:
''Hasan amca, Allah'tan korkusu olan takî bir insan.''