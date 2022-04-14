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Take 2. Ve 3. Hali Nedir? Take Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Take 2. Ve 3. Hali Nedir Take Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede çok sık kullanılan fiillerden biri olan take, almak ve götürmek demektir. Kelime mecazen karşı tarafa söz hakkı vermek ve can kulağıyla dinlemek manasına gelir. Bu kelimeden türetilen ve yaygın olarak kullanılan tamlamalar şunlardır: 1- Take a photograph - Fotoğraf çekmek 2- Take Ten - Yapılan işe 10 dakikalığına ara vermek. 3- Take fire - Alev almak, yanmak, tutuşmak. Take 2. ve 3. hali nedir sizin için örnek cümlelerle derledik.

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 Take kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: 1- Buy 2- Get 3- Sweep 

 Take 2. ve 3. Hali Nedir?

 2. Hali - I took this - Bunu ben aldım
 3. Hali - I taken this - Bunu ben almıştım 

 Take Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Did you took the pen on the desk?

 Masanın üstündeki kalemi sen mi aldın? 

 2- Do you took the unnecessary items from the table?

 Masadaki gereksiz eşyaları alır mısın? 

 3- I took the plane ticket online.

 Uçak biletini internetten aldım. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- I taken her a present for her birthday.

 Ona doğum günü için hediye almıştım. 

 2- He taken me a beautiful dress to wear to the wedding.

 Bana düğünde giymem için çok güzel bir elbise almış.

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