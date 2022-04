Take 2. Ve 3. Hali Nedir? Take Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Take kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: 1- Buy 2- Get 3- Sweep

Take 2. ve 3. Hali Nedir?

2. Hali - I took this - Bunu ben aldım

3. Hali - I taken this - Bunu ben almıştım

Take Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- Did you took the pen on the desk?

Masanın üstündeki kalemi sen mi aldın?

2- Do you took the unnecessary items from the table?

Masadaki gereksiz eşyaları alır mısın?

3- I took the plane ticket online.

Uçak biletini internetten aldım.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- I taken her a present for her birthday.

Ona doğum günü için hediye almıştım.

2- He taken me a beautiful dress to wear to the wedding.

Bana düğünde giymem için çok güzel bir elbise almış.