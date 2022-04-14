Take 2. Ve 3. Hali Nedir? Take Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Take kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: 1- Buy 2- Get 3- Sweep
Take 2. ve 3. Hali Nedir?
2. Hali - I took this - Bunu ben aldım
3. Hali - I taken this - Bunu ben almıştım
Take Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- Did you took the pen on the desk?
Masanın üstündeki kalemi sen mi aldın?
2- Do you took the unnecessary items from the table?
Masadaki gereksiz eşyaları alır mısın?
3- I took the plane ticket online.
Uçak biletini internetten aldım.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- I taken her a present for her birthday.
Ona doğum günü için hediye almıştım.
2- He taken me a beautiful dress to wear to the wedding.
Bana düğünde giymem için çok güzel bir elbise almış.