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Takdis etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdis etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Takdis Etmek#TDK#Kelime
Takdis etmek ne demek, ne anlama gelir Takdis etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen takdis kelimesi, ''kuds'' kökünden türetilmiştir. Kuds, çirkin ve kötü şeylerden uzak olmak anlamına gelirken, takdis kelimesinin sözlük anlamı saygı göstermek ve yüceltmektir. Takdis etmek, Allah'ı tüm kusurlardan ve eksikliklerden münezzeh kılmak anlamında da kullanılır. Kelimenin isim hali ''mukaddes'', sıfat hali ise ''kutsi'' şeklinde yazılır. Takdis etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdis etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Takdis etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hürmet etmek 2- Tekrim etmek 3- Mehabet 4- İhtimam 5- Münezzeh Kılmak

 6- Tebcil Etmek 7- Ululama 8- Tevkir Etmek 9- İclal 10- Tazim Etmek

 Takdis etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8.yüzyıldan bu yana kullanılan takdis etmek kelimesi, birini yüceltme, saygıyla anma, büyük kabul etme ve yüce sayma anlamlarına gelir. Hristiyanlık terminolojisinde ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Rahiplerin ekmek ve su ile kiliseye gelenleri kutsamasına takdis etmek denir.

 Takdis etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Takdis etmek kelimesi bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 Takdis etmek - Doğru Kullanım

 Takdisetmek - Yanlış Kullanım

 Takdis etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Mümin kullar yalnızca Allah'ı takdis eder ve yalnız Ondan mağfiret dilerler.

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 2- Papa, takdis töreninde verdiği vaazda, sevginin ve paylaşmanın öneminden bahsetti.

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