Takdis etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdis etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Takdis etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hürmet etmek 2- Tekrim etmek 3- Mehabet 4- İhtimam 5- Münezzeh Kılmak

6- Tebcil Etmek 7- Ululama 8- Tevkir Etmek 9- İclal 10- Tazim Etmek

Takdis etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8.yüzyıldan bu yana kullanılan takdis etmek kelimesi, birini yüceltme, saygıyla anma, büyük kabul etme ve yüce sayma anlamlarına gelir. Hristiyanlık terminolojisinde ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Rahiplerin ekmek ve su ile kiliseye gelenleri kutsamasına takdis etmek denir.

Takdis etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Takdis etmek kelimesi bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Takdis etmek - Doğru Kullanım

Takdisetmek - Yanlış Kullanım

Takdis etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Mümin kullar yalnızca Allah'ı takdis eder ve yalnız Ondan mağfiret dilerler.

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2- Papa, takdis töreninde verdiği vaazda, sevginin ve paylaşmanın öneminden bahsetti.