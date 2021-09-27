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Takdir nasıl yazılır? TDK'ya göre takdir kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Takdir
Takdir nasıl yazılır TDKya göre takdir kelimesinin doğru yazımı...

Yazım hatası çok fazla yaşanan kelimeler içerisinde takdir sözcüğü geliyor. Bununla beraber iki sessiz harf yan yana olduğu için okuma hatası da söz konusudur. Peki, takdir nasıl yazılır? TDK'ya göre takdir kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

 

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Hem okuma hatası hem de yazım hatası yapılan yaygın sözcükler içerisinde takdir kelimesi gelmektedir. Özellikle halk arasında çok sık hata yapılan kelimeler içerisinde olduğunu ifade etmek mümkün.

Takdir Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde ele alınış hali, ‘Takdir’ biçimindedir. Yani burada dikkat edilmesi gereken kısım ‘d’ harfidir. Çünkü çoğu zaman yazım hatası yapılmak suretiyle bu harfi yerine, ‘t’ harfi eklenebiliyor.

TDK'ya Göre Takdir Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimenin doğru yazımını ele alırken özellikle sessiz harflere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden verilere bakıldığında doğru sözlük olarak şu öne çıkıyor;

 Takdir (Doğru)

 Taktir (Yanlış)

Hem yazım hatası hem de okuma hatasını bu şekilde gidermek mümkün. Taşıdığı anlam üzerinden günlük yaşamda en fazla kullanılan önemli sözcükler arasında geldiğini eklemek gerekir.

 

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#Nasıl Yazılır#TDK#Takdir