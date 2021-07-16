Takbis nedir, nasıl kullanılır? Takbis belgesi nereden alınır?

TAKBİS uygulaması olarak tarif edilen "TAKBİS" kavramının açılımı " Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi"dir. Kısaca TAKBİS olarak kullanılmaktadır. TAKBİS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bir hizmetidir.

TAKBİS Nedir?

Dijital ortamın kullanılması özellikle 2000'li yılların başından itibaren hız kazanmıştır. Türkiye'de de internet ortamındaki bu uygulamalara ilk önce özel sektör ilgi göstermiş ve kullanmaya başlamıştır. Firmalar e-ticaret ile internet ortamında satış yapmaya başlamışlar. Bankalar da hızla internet bankacılığı uygulamalarına geçmişlerdir. Baş döndürücü bir hızla bu gelişmeler olurken devletin kurumları da kendilerini bu dijital platformlarda hizmet vermeye hazırlamaya başlamışlardır.

Devlet kurumları teknik ve yazılım altyapısını oluşturmuş ve daha sonra veri aktarımını gerçekleştirmiş ve her bir kurum farklı zamanlarda internet üzerinden hizmet sunmaya başlamıştır.

Türkiye'de ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları dijital ortama taşınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Defterdarlıklar derken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de internet üzerinden farklı uygulamalarla vatandaşına hizmet sunmaya başlamıştır.

TAKBİS olarak kısaltılmış olan bu kavram Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet üzerinden tapu parsel sorgulama yapılmasına olanak veren bir uygulamasıdır. TAKBİS uygulaması vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. TAKBİS uygulaması sayesinde vatandaşlar pek çok ayrıntı hakkında araştırma yapabilmekte ve bilgi sahibi olabilmektedirler.

TAKBİS Nasıl Kullanılır?

Daha önce ilgili tapu dairesine gidilerek yapılabilecek pek çok işlem TAKBİS uygulaması sayesinde internet ortamında yapılabilmektedir. İnternet ortamına uyumlama çalışmalarında en fazla mesai harcayan kamu kurumlarından birisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmuştur.

Vatandaş açısından çok büyük bir hizmet ve kolaylık olan TAKBİS uygulamasının alt yapısını hazırlamak oldukça büyük bir emek ve zaman gerektirmiştir. Türkiye'nin tüm tapu ve kadastro kayıtları dijital ortama aktarılmıştır.

Bugün artık kolaylıkla TAKBİS uygulaması kullanılarak bu bilgilere vatandaşların erişmesi mümkündür. TAKBİS uygulamasına doğrudan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine girerek ulaşmak olanaklıdır. Bir diğer yöntem ise e-devlet uygulamasına girerek buradan tapu bilgileri sorgulama ekranına erişmektir. Her iki şekilde de TAKBİS uygulamasını kullanmak mümkündür.

TAKBİS Sorgulama Nasıl Yapılır?

TAKBİS sorgulaması iki şekilde yapılabilmektedir. Bunları kısaca açıklamak gerekirse:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )'nün resmi internet sayfasına girilerek önce kullanım koşulları kabul edilir. Daha sonra ekranlardan ilgili yerlere girilerek sorgulama yapılır. Taşınmazın adres bilgileri, ada, parsel numarası sayesinde harita üzerinden takibi yapılabilir.

E-devlet üzerinden yani resmi internet sitesi olan www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linki kullanılarak TAKBİS sorgulaması yapılabilir. E-devlet resmi internet sayfasına girebilmek için öncelikle e-devlete kaydınızın bulunması gerekmektedir. E-devlet sistemine girerken sizden öncelikle kimlik doğrulaması istenecektir. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra ilgili "tapu bilgileri sorgulama" ekranına giderek arzu ettiğiniz sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Her iki ekrandan da girildiğinde, sizden sorgulamasını yapmak istediğiniz taşınmazın ya adres bilgisini girmeniz istenecektir ya da taşınmazın ada ve parsel bilgisini girmeniz gerekecektir. TAKBİS sorgulaması harita üzerinden takip yapılmasına da olanak vermektedir.