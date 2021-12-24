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Takatuka ne demek, ne anlama gelir? Takatuka kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Takatuka ne demek, ne anlama gelir Takatuka kelimesinin TDK sözlük anlamı

Genelde Türkçe üzerinden tekerleme olarak bilinen takatuka sözcüğü, aynı zamanı belli bir anlama sahiptir. Hatta bir tane değil birden fazla anlamı olduğunu söylemek mümkün. Peki, Takatuka ne demek, ne anlama gelir? Takatuka kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda öne çıkan bilgiler.

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Takatuka kelimesinin genelde sadece bir tekerleme olduğu zannedilir. Ancak aynı zamanda geçmişten günümüze ulaşmış birçok farklı sabit anlamı olduğunu ifade etmek mümkün. Pek çok kişi ise bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenme çalışmaktadır.

 Takatuka Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Birden fazla anlamı ile beraber takatuka sözcüğü değişik yerlerde amacına uygun kullanılır.

 - Gürültü patırtı

 - Basımevlerinde, dizilmiş metal harfleri doğru şekilde yerleştirilmek amaçlar üzerlerine vurmakta değerlendirilen takoz

 - Eski dönemlerde çubuğun kürünü silkmekte kullanılan kül tablası

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber günlük yaşamda farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle ilk anlamı ile beraber halk arasında daha çok bir sözcük olduğunu söylemek mümkün.

 Takatuka Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit takatuka sözcüğü gürültü patırtı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda basımevlerinde, dizilmiş olan metal harflerin doğru biçimde yerleştirilmesi için üst kısımlarına vurulan takoz olarak da bilinir. Çok eski dönemlerde ise kül tablası olarak da kullanıldığını söylemek gerekir. Bu şekilde birbirinden değişik anlamları ile beraber yazılı kaynaklarda ve eserlerde de karşı karşıya kalınır.

 

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