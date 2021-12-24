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Takat ne demek, ne anlama gelir? Takat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Takat Ne Demek#Takat Anlamı
Takat ne demek, ne anlama gelir Takat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Gündelik hayatta takat kelimesi çok kullanılan bir kelimedir. Kullanılan her bir kelimenin anlam bakımından farklılıkları bulunuyor. Araştırılan takat kelimesi, kişiler tarafından merak ediliyor. TDK'da anlamı araştırılan takat kelimesi, kişilerin bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. Takat ne demek, ne anlama gelir? Takat kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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Takat kelimesi çok görülen bir kelime olması, kişilerin araştırma yapmasına neden oluyor. Takat kelimesinin TDK'da olan anlam karşılığı, güçtür. Güç, takat kelimesinin anlamı olan bir kelimedir.

 Takat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilen kelimeler internet ortamında daha çok aranabiliyor. Takat kelimesini daha önce duymamış olan her birey, sözlüklere bakarak takat kelimesinin anlamını öğrenmek istiyor. Takat kelimesinin belirlenen anlamı TDK tarafından açıklanıyor. TDK'da bulunan takat kelimesinin anlamı, kullanılması gereken anlamdır. Bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılması cümle yapısının tamamen değişmesine neden olacaktır. Takat kelimesi sadece güç anlamında kullanılması gereken bir kelime türüdür.

 Takat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Anlam bakımından merak edilen kelimeler kişilerce özenli olarak araştırılıyor. Bir kelimenin doğru anlamlarını öğrenebilmenin birçok yolu bulunuyor. Takat kelimesinin anlamı sözlüklerde ve TDK'da aranabiliyor. Takat kelimesinin TDK tarafından açıklanan anlamı güç ve kuvvettir. Takat kelimesi hem güç hem de kuvvet anlamında kullanılabilen bir kelimedir. Güç manasına gelen takat kelimesi günümüzde belirtilen anlamıyla doğru olarak kullanılabilir.

 

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