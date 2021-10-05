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Tahterevalli ne demek? Tahterevalli kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Tahterevalli#TDK
Tahterevalli ne demek Tahterevalli kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Eski dönemlerden günümüze ulaşan ve hala kullanılan sözcüklerden biri tahterevalli kelimesidir. Özellikle çocuklar için öne çıkan eğlenceli bir yapı olarak ifade etmek mümkün. Peki, tahterevalli ne demek? Tahterevalli kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Hem çocuklar hem de yetişkinlerin değerlendirdiği eğlenceli oyun alanları içerisinde tahterevalli gelmektedir. Bu kelimenin anlamı üzerinden neyi ifade ettiği merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Tahterevalli Ne Demek?

İki kişinin uç kısımlarına oturmak suretiyle karşılıklı biçimde, havada yükselip alçalmasını sağlayan, ortasından bir noktaya sabit, metal ya da tahta araca tahterevalli denir.

 Tahterevalli Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Karşılıklı oturmak suretiyle eğlenceli bir şekilde bir aşağı bir yukarı hareket etme imkanı sağlayan oyuncak tahterevalli olarak bilinir. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin eğlenceli bir şekilde değerlendirdiği oyunlardan biridir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Orta kısmından sabit kalması ile beraber, iki ucuna oturan kişilerin aşağı yukarı hareket ederek eğlendiği araç tahterevallidir. Genel olarak Türk Dil Kurumu üzerinden bu anlamı ile beraber değerlendirilir ve birçok oyun parkının temel araçları içerisinde yer alır.

 

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