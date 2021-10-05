Tahterevalli ne demek? Tahterevalli kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hem çocuklar hem de yetişkinlerin değerlendirdiği eğlenceli oyun alanları içerisinde tahterevalli gelmektedir. Bu kelimenin anlamı üzerinden neyi ifade ettiği merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Tahterevalli Ne Demek?

İki kişinin uç kısımlarına oturmak suretiyle karşılıklı biçimde, havada yükselip alçalmasını sağlayan, ortasından bir noktaya sabit, metal ya da tahta araca tahterevalli denir.

Tahterevalli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Karşılıklı oturmak suretiyle eğlenceli bir şekilde bir aşağı bir yukarı hareket etme imkanı sağlayan oyuncak tahterevalli olarak bilinir. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin eğlenceli bir şekilde değerlendirdiği oyunlardan biridir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Orta kısmından sabit kalması ile beraber, iki ucuna oturan kişilerin aşağı yukarı hareket ederek eğlendiği araç tahterevallidir. Genel olarak Türk Dil Kurumu üzerinden bu anlamı ile beraber değerlendirilir ve birçok oyun parkının temel araçları içerisinde yer alır.