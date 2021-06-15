Tahta-tebeşir ruhunu teknolojiyle harmanlayan bir ‘şefkat yuvası’

Yaklaşık 1,5 yıldır dünyayı esir alan pandemi süreci hepimizin hayatında köklü değişiklikleri beraberinde getirirken bu dönüşümün en büyük etkisini de eğitim alanında gördük. Derslerini online ortamdan takip etmek zorunda kalan öğrenciler yepyeni deneyimler yaşarken, eğitim kurumları da bugüne kadar kısa süreli uygulamalar dışında gündemlerinde olmayan bir metotla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

SÜRECE ADAPTE OLDUK

Biz de bu ülkenin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak bu zorlu dönemde en iyi bildiğimiz işi yapmak zorunda kaldık: Adapte olmak.

Birçoğumuz adapte olmayı günlük yaşamda, en ufak şeyler için bile kullanırız. Ama bu gibi kriz anlarında adapte olabilmek demek aslında ayakta kalabilmektir.

Bunun için de büyük bir esneklik, manevra kabiliyeti ve tabii ki yılların getirdiği bir tecrübe gerekir.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, Darüşşafaka’nın başardıklarıyla; eğitim sisteminin geçtiği bu dijital dönüşüm sınavında ortaya koyduğumuz yüksek performansla gurur duyuyoruz. Burada en büyük pay sahipleri şüphesiz, bizlere muazzam bir teknolojik altyapı bırakan geçmiş yönetimlerimiz ve tabii ki bu zorlu süreçte canla başla çalışan eğitim kadromuz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİN MEYVESİ

Dediğimiz gibi; bu sadece bugünün başarısı değil. Darüşşafaka olarak yıllar önce başlattığımız dijital dönüşüm seferberliğinin meyvesi…

Bu dönemde neler yaptıklarımıza baktığımızda aslında işin boyutu daha da ortaya çıkıyor.

- 2020-2021 eğitim yılında toplamda 29 bin 517 dijital ders materyali ile lisede 3 bin 924, ortaokulda 4 bin 610 olmak üzere toplam 8 bin 534 saat canlı ders gerçekleştirdik ve 5 bin 972 dijital ölçme değerlendirme materyali ürettik.

- Türkiye’de ilk kez okul içinde uygulamaya başlanan ve Türkiye çapında yarışma ve eğitimler veren 3D kulübümüz çalışmalarına devam etti.

- Türkiye’de liselerde ilk kez ders olarak verilen “Yapay Zeka” dersimiz Boğaziçi Üniversitesi hocalarıyla eğitimine hiç ara vermedi.

- STEM çalışmaları devam etti ve öğretmen eğitimleri de buna dahil edildi. Nesnelerin interneti kapsamında tüm dijital aletlerin birbiriyle uyumlu ve iletişimde olması sağlandı.

- 2021-2022 yılında lisede bilgisayar dersi müfredata yerleştirildi.

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Ben bu ‘şefkat yuvası’nın sıralarında öğrenciyken bizim için sınıf demek tahta ve tebeşir demekti. Her şey gibi bu da değişiyor. Belki bugünün öğrencileri tahta ve tebeşiri bir daha hayatlarının sonuna kadar görmeyecekler. Bazılarımız teknolojinin hayatımız üzerindeki bu mutlak hakimiyetinden rahatsız, bazılarımız için ise teknoloji insanlığı daha da ileriye götürebilecek yegâne nimet. Hangi yaklaşımın doğru olduğunun çok da bir önemi yok aslında. Önemli olan bu dönüşümün artık kaçınılmaz olduğu. Tüm bu dönüşümün içinde, Darüşşafaka ve binlerce öğrencisi için aynı kalan tek şey ülke ve eğitim sevdası.

Bu yuvanın gönüllü koruyucuları olarak, bizlere düşen görev de bu ateşin hiç sönmemesini sağlamak, tahta ve tebeşir ruhunu, teknolojinin imkanlarıyla güçlendirmek, milletimizin bizlere emanet ettiği yavrularımıza içinde olduğumuz bilişim çağına uygun, akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim sunmak; onları geleceğin lider bireyleri olarak yetiştirmek.

Bu yolda bizleri destekleyen tüm destekçilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık.

Var ettiler, var olsunlar.

TAYFUN ÖKTEM KİMDİR?

Darüşşafaka Lisesi’nden 1982’de dereceyle mezun olan Tayfun Öktem, 1980-81’de bir öğretim yılını da AFS kültürel değişim programlarıyla ABD’de okudu. 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden onur öğrencisi olarak lisans, 1988’de tam burslu okuduğu Minnesota Üniversitesi’nden (UMD) lisansüstü-MBA derecesi aldı. Ayrıca Harvard Business School’dan Stratejik Pazarlama Yönetimi sertifikasyonu bulunan Öktem, sırasıyla Unilever, ReckittBenckiser, Ülker International, Alliance Healthcare gibi uluslararası ve çok-uluslu şirketlerde yurt içi ve dışında (Londra, Prag, Riyad, Kopenhag) yer yer global sorumlulukla üst düzey profesyonel yöneticilik, CEO’luk, yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

En son 2012-18 arasında Nokia Türkiye bünyesinde (Alcatel-Lucent Teletaş A.Ş.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Öktem, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeliği sırasında özellikle “Kurumsal Yönetişim” ve “Bağış, Kaynak Geliştirme ve İletişim” komisyonlarında aktif rol aldı. “2. Üniversite” Programı kapsamında da 2020 “Aşçılık” mezunu olan Öktem, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca biliyor.