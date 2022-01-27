Tahsil etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahsil etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tahsil etmek kelimesi günümüzün yaygın kullanılan kelimeleri arasındadır. Tahsil etmek sözcüğünün öncelikle bitişik yazılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Tahsil etmek, para toplamak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Tahsil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı araştırılan tahsil etmek sözcüğü internet üzerinden de öğrenilebiliyor. Anlamı merak edilen sözcükler için internete başvuran bireyler bilgi sahibi olmak istiyor. Araştırılan tahsil etmek kelimesi de, bireylerin kullanmak istediği bir kelimedir. Tahsil etmek, para almak veya toplamak anlamındadır.

Tahsil Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Nasıl yazıldığı merak edilen tahsil etmek kelimesini araştıran birçok birey bulunuyor. Tahsil etmek kelimesi ayrı yazılan sözcük grupları arasındadır. Bitişik olarak yazılmaması dikkat edilmesi gereken bir husustur.

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TDK Sözlük Anlamı

Her sektörde kullanılabilecek tahsil kelimesi günümüzde kişilerce araştırılabiliyor. Tahsil etmek sözcüğüyle karşılaşanlar, TDK'da inceleme yaparak anlamını kolayca öğrenebiliyor. TDK'da açıklanan tahsil etmek sözcüğü anlam bakımından önemlidir. TDK'da tahsil etmek kelimesi, para almak anlamında ifade ediliyor. Para toplamak anlamında da kişilerce kullanılan bir kelimedir.