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Tahrir nedir, ne anlama gelir? Osmanlı'da tahrir defteri ne amaçla tutulur?

#Eğitim#Araştırma#Tahrir Nedir Ne Anlama Gelir
Tahrir nedir, ne anlama gelir Osmanlıda tahrir defteri ne amaçla tutulur

Osmanlı dönemi üzerinden bakıldığı vakit Tahrir kelimesi tanımı üzerinden önemli bir yere sahiptir. Özellikle Osmanlı'nın birçok farklı döneminde kullanılmış olan bir yapı olarak öne çıkar. Peki Tahrir nedir, ne anlama gelir? Osmanlı'da tahrir defteri ne amaçla tutulur detayları ile derledik.

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Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış önemli sözcükler içerisinde Tahrir kelimesi gelir. Osmanlı döneminde taşıdığı anlam ile beraber daha çok vergiler üzerinden ele alınan bir yapıya sahiptir. Özellikle mali açıdan Osmanlı'nın yapısını oluşturan önemli bir ifade olduğunu anlatmak mümkündür.

 Tahrir Nedir?

 Tahrir kelimesi hem sözcük anlamı üzerinden öne çıkmakta hem de Osmanlı dönemine uzanan bir yapı üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda değişik kelimeler ile beraber Tahrir sözcüğü ile alınır ve ifade edilir.

 - Yazma

 - Kaydetme

 - Deftere geçirmek

 Bu şekilde genel terim olarak ele alınmakta ve sözcük şeklinde ifade edilmektedir. Günümüzde çok kullanılmayan bir kelime olarak öne çıktığını anlatmak mümkün. Ancak yine de geçerliliğini hala koruyan sözcükler içerisinde yer alıyor.

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 Tahrir Ne Anlama Gelir?

 Birçok farklı yazılı eser ve kaynakta karşılaşılan kelimelerden biri olarak tahrir sözcüğü öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı pek çok kişinin anlamadım merak ettiği kelimelerden biridir. Özellikle taşımış olduğu temel kelime anlamı ile beraber, Osmanlı döneminde oldukça fazla kullanılmaktaydı. Bu dolu da herhangi bir durumu kaydetmek, yazmak ya da deftere geçirmek şeklinde bir anlamı bulunur. Taşınmış olduğu anlam ile beraber maliyet üzerinden Osmanlı döneminde değerlendirirdi. Böylece farklı eserlerde ve kaynakta karşılaşıldığı vakit, bu anlamı ile beraber cümle daha iyi anlaşılabilir.

 Osmanlı'da Tahrir Defteri Ne Amaçla Tutulur?

 Özellikle Tahrir kelimesi Osmanlı döneminde Tahrir defteri olarak değerlendirilirdi. Osmanlı maliye Teşkilatı içerisinde vergilerin ve vergi verenlerin, isminin tespiti ile bu tespit üzerinden sayım ve kaydın yapıldığı yerdir. Böylece maliye karışıklıklar ortadan kaldırılmakta ve daha düzgün şekilde işlem yapılmaktaydı. Özellikle Osmanlı döneminde birçok farklı şehirde Mali açıdan sayma işlemlerin yapılmasında önemli bir yer taşımaktadır. Bu sebepten dolayı Osmanlı’nın birçok değişik döneminde kullanılan önemli yapılar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün. Düzenli bir şekilde sayınlar yapılır ve bu sayımda üzerinden deftere kayıt olurdu.

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 Tahrir Defteri Hangi Dönemde Kullanıldı?

 Tahlil evleri Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılmış olan yapılar içerisinde gelmektedir. Özellikle 1400'lü yıllarda başlamak suretiyle, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne kadar kullanılmış olan bir yapı olarak öne çıkar. Böylece düzenli bir şekilde mali kaynaklar deftere tutulur ve yaşanacak sorunlar ortadan kaldırılır. Aynı zamanda Osmanlı'nın hükmü altına girmiş olan tüm farklı topraklarda ve şekillerde gerçekleştirilen bir sayım ve kayıt olarak da öne çıkar. Ancak günümüzde kullanılmayan ve sadece kaynaklar ile eserlerde karşılaşılan bir kelime olarak da öne çıkmaktadır.

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#Eğitim#Araştırma#Tahrir Nedir Ne Anlama Gelir

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