Tahrir defteri nedir, neden tutulur? Osmanlıda tahrir defteri ne işe yarar?

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Tahrir defteri, kadı ile emin arasında olan denetleme sonucunda ortaya çıkan bir tür el kitabı olarak tanımlanabilir.

Tahrir Defteri Nedir?

Her vilayet için görevli olan bir Emin vardır ve bu emin kadı ile birlikte teftiş gerçekleştirmektedir. Kadının görevi emini denetlemektir. Teftişin öncesinde belirli vesikalıklar hazır edilir ve bunların yanında gelir miktarını defter haline getirerek Emin'e teslim etmektedir. Vergiye tabii tutulan nüfusun hepsi eksizsiz olacak şekilde defterde yerini almaktadır.

Çocuklar konusunda da usule uygun hareket edilip edilmediği kadılar ile kontrol edilir. Bu defter Emin'e teslim edildikten sonra teftişlerin sonucunda vergilerin alınma usulünün nasıl olduğu eski defter ile karşılaştırılır. Padişahın emir vermesi ile tüm veriler bir araya gelir ve kayıt altına alınmaktadır. Son hali ise el kitabı halinde olan tahrir defteri halini alır.

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Tahrir Defteri Neden Tutulur?

Bu defter, Osmanlı Devleti'ne ait olan bir defterdir. İçerisinde vergiler, vergi verenler ve kazanç kaydı yer almaktadır. Ürün kaynakları, tımar sahibi geliri, tımar sahibi ve halk arasındaki diyalog nasıl olduğu gibi tüm meseleler kayıt altına alınmaktadır. Bu sebepten dolayı belge niteliği taşımaktadır ve oldukça önemli olduğu bilinir.

Osmanlı'da Tahrir Defteri Ne İşe Yarar?

Usulü ile olmayan işlerin engellenmesi amacıyla, vergi oranlarının yükselmesiyle meydana gelebilecek durumlar için de Tahrir Defteri kullanılmıştır. Yazılı metinler yer aldığı için kanıt niteliğindedir. Vergi verenlerin ve halkın yaptığı işlere ait bilgiler bu defter içerisinde yer almaktadır.