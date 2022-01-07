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Tahrir defteri nedir, neden tutulur? Osmanlıda tahrir defteri ne işe yarar?

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Tahrir defteri nedir, neden tutulur Osmanlıda tahrir defteri ne işe yarar

Tahrir kelime ve sözlük anlamı olarak bir şeyi yazma, kitap haline getirme olarak tanımlanır. Osmanlı'da olan tımar sistemi ile eyaletlerde sayımların adına denmektedir. Tahrir defteri ise bazı belli olan kurallar çerçevesinde gelişe gösteren bir defterdir. Her vilayette görevli olan bir Emin atanması sonucunda kadı ile birlikte teftiş gerçekleştirilmektedir. Kadının görevi ise emini denetlemek olarak bilinir. Bu denetleme ve sonrasında yapılan bazı işlemler ile bu el kitabı meydana gelmektedir. Adı ise tahrir defteri olarak adlandırılır. Peki, tahrir defteri nedir ve ne işe yarar? Osmanlı'da tahrir defteri neden tutulurdu tüm detayları ile derledik.

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Tahrir defteri, kadı ile emin arasında olan denetleme sonucunda ortaya çıkan bir tür el kitabı olarak tanımlanabilir.

Tahrir Defteri Nedir?

Her vilayet için görevli olan bir Emin vardır ve bu emin kadı ile birlikte teftiş gerçekleştirmektedir. Kadının görevi emini denetlemektir. Teftişin öncesinde belirli vesikalıklar hazır edilir ve bunların yanında gelir miktarını defter haline getirerek Emin'e teslim etmektedir. Vergiye tabii tutulan nüfusun hepsi eksizsiz olacak şekilde defterde yerini almaktadır.

Çocuklar konusunda da usule uygun hareket edilip edilmediği kadılar ile kontrol edilir. Bu defter Emin'e teslim edildikten sonra teftişlerin sonucunda vergilerin alınma usulünün nasıl olduğu eski defter ile karşılaştırılır. Padişahın emir vermesi ile tüm veriler bir araya gelir ve kayıt altına alınmaktadır. Son hali ise el kitabı halinde olan tahrir defteri halini alır.

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Tahrir Defteri Neden Tutulur?

Bu defter, Osmanlı Devleti'ne ait olan bir defterdir. İçerisinde vergiler, vergi verenler ve kazanç kaydı yer almaktadır. Ürün kaynakları, tımar sahibi geliri, tımar sahibi ve halk arasındaki diyalog nasıl olduğu gibi tüm meseleler kayıt altına alınmaktadır. Bu sebepten dolayı belge niteliği taşımaktadır ve oldukça önemli olduğu bilinir.

Osmanlı'da Tahrir Defteri Ne İşe Yarar?

Usulü ile olmayan işlerin engellenmesi amacıyla, vergi oranlarının yükselmesiyle meydana gelebilecek durumlar için de Tahrir Defteri kullanılmıştır. Yazılı metinler yer aldığı için kanıt niteliğindedir. Vergi verenlerin ve halkın yaptığı işlere ait bilgiler bu defter içerisinde yer almaktadır.

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