Tahrip etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrip etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti#İçileri Bakanlığı
Uzmanlar endişeli... Ukraynanın işgali tüm dünyayı yakacakUzmanlar endişeli... Ukrayna'nın işgali tüm dünyayı yakacak! #Ukrayna
Ellerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılarEllerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılar! #ABD
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
Kamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor Yetkiller çareyi bunda bulduKamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor! Yetkiller çareyi bunda buldu#Konya
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Tansiyonu yükselten telefon: Biden Ukraynayı aradı, Rus işgali için tarih verdiTansiyonu yükselten telefon: Biden Ukrayna'yı aradı, Rus işgali için tarih verdi!#Biden
Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji yeni raporunu yayımladıHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı#Meteoroloji
Afrikada inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80e yakın can aldıAfrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!#Tropik Fırtına
Estetik kâbusu Kuaförde örümcek ağı yaptırdı, yüzü bu hale geldiEstetik kâbusu! Kuaförde 'örümcek ağı' yaptırdı, yüzü bu hale geldi#Istanbul
Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda...Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda... #Michael Madsen
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Tahrip etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrip etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Tahrip Etmek
Tahrip etmek ne demek, ne anlama gelir Tahrip etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Yazı içerisinde kullanılan kelimelerden biri olan tahrip etmek sözcüğünün anlamı araştırılabiliyor. Anlam bakımından değerlendirilen tahrip etmek kelimesi, kişilerin araştırdığı bir kelimedir. Bireyler yazım yanlışı yapmamak için tahrip etmek kelimesinin bitişik mi ayrı mı yazılacağını araştırıyor. Tahrip etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrip etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tahrip kelimesinin günümüzde kullanıldığı bir anlamı bulunuyor. Tahrip etmek sözcüklerinin kullanıldığı anlam kırıp dökmektir. Yıkmak anlamında da tahrip etmek sözcüğü kullanılabilir.

 Tahrip Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilen tahrip kelimesi günümüzde yaygın kullanılan bir kelimedir. Herkesin araştırarak bilgi sahibi olmak istediği birçok kelime türü bulunuyor. Sözlüklere bakıldığında tahrip etmek kelimesinin doğru anlamlarına ulaşılabiliyor. Tahrip etmek sözlüklerde, yıkmak anlamındadır.

 Tahrip Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Kelime türlerinin yazılışları hakkında bilgi edinmek isteyen her birey, TDK'dan yardım alabiliyor. Merak edilen tahrip etmek sözcüğünün doğru yazılış biçimleri araştırılıyor. Tahrip etmek kelimelerinin bitişik olarak yazılması büyük yazım yanlışına neden olacaktır. Tahrip etmek sözcüğünün yazı içerisinde mutlaka ayrı yazılması gereklidir.

Haberin Devamı

 TDK Sözlük Anlamı

 Her kelimenin TDK'da yer alan anlamları kişilerce öğrenilmek istenebiliyor. Doğru anlamları bildiren TDK, tahrip etmek sözcüğünün de doğru anlamlarını paylaşıyor. Tahrip etmek sözcüğü TDK'ya göre, yıkmak ve kırıp dökmen anlamına sahiptir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Sözlük#Tahrip Etmek

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan