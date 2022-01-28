Tahrip etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrip etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Tahrip kelimesinin günümüzde kullanıldığı bir anlamı bulunuyor. Tahrip etmek sözcüklerinin kullanıldığı anlam kırıp dökmektir. Yıkmak anlamında da tahrip etmek sözcüğü kullanılabilir.

Tahrip Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen tahrip kelimesi günümüzde yaygın kullanılan bir kelimedir. Herkesin araştırarak bilgi sahibi olmak istediği birçok kelime türü bulunuyor. Sözlüklere bakıldığında tahrip etmek kelimesinin doğru anlamlarına ulaşılabiliyor. Tahrip etmek sözlüklerde, yıkmak anlamındadır.

Tahrip Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelime türlerinin yazılışları hakkında bilgi edinmek isteyen her birey, TDK'dan yardım alabiliyor. Merak edilen tahrip etmek sözcüğünün doğru yazılış biçimleri araştırılıyor. Tahrip etmek kelimelerinin bitişik olarak yazılması büyük yazım yanlışına neden olacaktır. Tahrip etmek sözcüğünün yazı içerisinde mutlaka ayrı yazılması gereklidir.

Haberin Devamı

TDK Sözlük Anlamı

Her kelimenin TDK'da yer alan anlamları kişilerce öğrenilmek istenebiliyor. Doğru anlamları bildiren TDK, tahrip etmek sözcüğünün de doğru anlamlarını paylaşıyor. Tahrip etmek sözcüğü TDK'ya göre, yıkmak ve kırıp dökmen anlamına sahiptir.