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Tahrik etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrik etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Tahrik Etmek
Tahrik etmek ne demek, ne anlama gelir Tahrik etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Gündelik hayatta kişiler tarafından kullanılan her bir kelime bir anlamı ifade ediyor. Kelimelerin farklı anlamlara sahip olması da, bireylerin ilgisini çeken konulardır. Tahrik etmek kelimesinin bilinen anlamları bireyler tarafından farklı kaynaklarda incelenerek araştırılıyor. Tahrik etmenin nasıl yazılacağı da merak edilen hususlar arasındadır. Tahrik Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrik Etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Tahrik etmek günümüzde her bireyin anlamını bilerek kullandığı bir kelimedir. Tahrik etmek kelimesinin sahip olduğu anlamlar farklı olabiliyor. Cinsel istek uyandırmak anlamında kullanılan bir sözcük türüdür.

 Tahrik Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçede bulunan kelimeler birkaç anlam taşıyabiliyor. Tek bir anlamı olmayan kelimeler kişilerce karıştırılabiliyor. Anlam bakımından farklılıklar gözlemlenen kelimeler kişilerce sözlüklerde araştırılabiliyor. Tahrik etmek kelimesi de kişilerin sözlüklerde incelediği kelimeler arasındadır. Tahrik etmek kelimesi kışkırtmak anlamında oldukça yaygın kullanılan bir kelime türüdür.

 Tahrik Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tahrik etme kelimesinin anlamı dışında yazım şekli de merak ediliyor. Yazım yanlışı yapmamak adına her bireyin tahrik etme sözcüğünün doğru yazılışını öğrenmesi gerekiyor. Tahrik etmek her zaman ayrı olarak yazı içerisinde kullanılmalıdır.

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 TDK Sözlük Anlamı

 Tahrik etmek kelimesi TDK'da araştırılarak öğrenilen bir kelimedir. Bireyler TDK'da kısa bir araştırma yaparak tahrik etmek kelimesinin anlamını öğrenebiliyor. TDK'ya göre kışkırtmak ve cinsel istek uyandırma anlamlarında olan bir kelimedir.

 

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#TDK#Sözlük#Tahrik Etmek

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