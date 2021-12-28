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Tahrif etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrif etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Tahrif Etmek#TDK#Kelime
Tahrif etmek ne demek, ne anlama gelir Tahrif etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan tahrif kelimesi, harf sözcüğünden türetilmiştir. Tahrif etmek kelimesinin sözlük anlamı harflerin ve kelimelerin yerlerini değiştirmektir. Bir metni şahsi menfaatler doğrultusunda bozmaya ve yeniden yazmaya da tahrif etmek denir. Tahrif Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahrif Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Tahrif Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Değiştirmek 2- Yorumlamak 3- Tadil Etmek 4- Dönüştürmek 5- Bozmak

 6- Kalem oynatmak 7- Saptırmak 8- Tağyir Etmek

 Tahrif Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8yüzyıldan bu yana kullanılan Tahrif etmek kelimesi, metin üzerinde oynama yapmak anlamına gelir.

 Tahrif Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Farsça ve Arapça kökenli kelimelerle ''etmek'' yardımcı fiiliyle oluşturulan tamlamalar günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu tamlamalardan anlamca kaynaşmış olanları birleşik yazılır. Örnekler: 1- Bahsetmek 2- Bahşetmek

 3- Yönetmek 4- Diretmek.

 Bazı kelimeler ise ayrı yazılır: Örnekle: 1- Fark etmek 2- Farz Etmek 3- İdrak Etmek. Türk Dil Kurumuna göre tahrif etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Tahrif Etmek - Doğru Kullanım

 Tahrifetmek - Yanlış Kullanım

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 Tahrif Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Tahrif edilen metinlerin orijinallerini araştıran özel bir komisyon kuruldu.

 2- Tarih boyunca birçok dini ve ilmi eser tahrif edilmişti.

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#Tahrif Etmek#TDK#Kelime

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