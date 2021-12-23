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Tahribat ne demek, ne anlama gelir? Tahribat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tahribat#Tahribat Ne Demek
Tahribat ne demek, ne anlama gelir Tahribat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçe kelime dağarcığı bakımından son derece zengin bir dildir. Bu nedenle bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebilir. Günümüzde anlamı bilinmeyen çeşitli kelimeler ile ilgili olarak araştırmalar yapılır. Tahribat da bunlardan biridir. Tahribat ne demek, ne anlama gelir? Tahribat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Tahribat kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime günümüzde cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Arapça kökenli olan bu kelime Türkçeye de bu dilden geçmiştir.

 Tahribat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Tahribat kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Günümüzde gerek televizyon ve internette gerekse çeşitli kaynaklarda bu kelimeye rastlamak mümkündür. Bu nedenle tahribat kelimesinin anlamı ile ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılır. Tahribat yıkıp bozmak ve harap etmek anlamları ile kullanılan bir kelimedir.

 Tahribat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Tahribat kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı kişiler tarafından merak edilir. Tahribat kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimelerden biridir. Bu kelime çeşitli alanlarda sıklıkla kullanılır. Bu nedenle anlamı da merak konusudur. Bu kelimenin anlamı yıkıp bozma ve harap etme şeklindedir. Pek çok kaynakta bu anlamı ile kullanılır. Tahrip kelimesi Arapça tahri, ba, tı kelimelerinden türetilmiştir. Dilimize de tahribat olarak geçmiştir. Tahrip kelimesinin Arapça kökü hüsran kelimesinden gelir. Bu kelime zarar uğrama, tahribat anlamlarında kullanılır.

Düşmanlar geçtikleri yerleri hep tahrip ettiler.

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Depremde en çok tahrip olan bölgelere yardım gönderildi.

 

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