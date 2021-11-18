Tahlil nedir? Tahlil etmek ne demek? Tahlil kelimesi TDK Sözlük anlamı..

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Tahlil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Araştırma 2- Analiz 3- İnceleme 4- Çözümleme 5- İrdeleme 6- Gözlem 7- Şerh 8- Çözme 9- Tamik 10- Tahkik

Tahlil Ne Demek?

12. yüzyılda literatüre girmiş olan tahlil kelimesi kimya ve biyoloji gibi bilim dallarında terim anlamında kullanılır. Birleşik maddelerin yapısını incelemek ve çeşitli hastalıkları teşhis etmek için yapılan detaylı araştırmalara tahlil denir.

Edebiyatta, bir eseri detaylı bir şekilde inceleyen ve analiz eden yazılara ise tahlil yazısı denir. Eleştiri türündeki tüm eserler de tahlil yazısı olarak nitelendirilir.

Tahlil TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre tahlil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Sonuca ulaşmak için yapılan araştırma, inceleme

İkinci Anlamı: Çözümleme

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Tahlil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tahlil sonuçlarını almak için annemle öğleden sonra hastaneye gideceğiz.

2- Bu yazarın tahlil yazılarını beğenerek okuyorum.