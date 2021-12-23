Tahkiye ne demek, ne anlama gelir? Tahkiye kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Tahkiye ne demek, ne anlama gelir? Tahkiye kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tahkiye#Tahkiye Ne Demek
Tahkiye ne demek, ne anlama gelir Tahkiye kelimesinin TDK sözlük anlamı

Herhangi bir kaynakta farklı kelimeler görmek mümkündür. Kişiler tahkiye kelimesini farklı kaynaklarda görebiliyor. Tahkiye kelimesinin ne anlama sahip olduğu herkes tarafından araştırılıyor. Tahkiye kelimesinin TDK tarafından açıklanan anlamları da internet üzerinde araştırılıyor. Tahkiye ne demek, ne anlama gelir? Tahkiye kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Tahkiye kelimesinin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanın birçok yolu bulunuyor. TDK, tahkiye kelimesinin anlamını açıklayan bir kurumdur. Tahkiye kelimesi, herhangi bir olayı anlatma şeklinde bulunan düzen anlamındadır.

 Tahkiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilen tahkiye kelimesinin araştırması birçok kişi tarafından yapılıyor. İnternet sitelerinde aranan tahkiye kelimesinin doğru anlamları öğrenilmek isteniyor. Tahkiye kelimesini hayatında ilk defa duyan bireylerin yaptığı bir takım araştırmalar bulunuyor. Tahkiye kelimesinin neyi ifade ederek kullanıldığı ve hangi anlamı taşıdığı merak ediliyor. Tahkiye kelimesi, bir olayı anlatırken kullanılan düzen anlamına sahiptir. Anlatım şekli olarak da ele alınan bir kelimedir.

 Tahkiye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Bir kelimenin TDK anlamını öğrenebilmek için geniş kapsamlı araştırmalar yapmak gerekiyor. TDK tarafından açıklanan sözlük anlamları kişilerce öğrenilmek isteniyor. Tahkiye sözcüğünün anlamı araştırılarak TDK karşılığı öğrenilebiliyor. Tahkiye kelimesi TDK içerisinde olay anlatımında kullanılan bir düzen anlamında belirtiliyor. Tahkiye kelimesi TDK tarafından açıklanan anlamıyla kullanılabiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Tahkiye#Tahkiye Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA