Tahkiye ne demek, ne anlama gelir? Tahkiye kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tahkiye kelimesinin anlamı hakkında bilgi sahibi olmanın birçok yolu bulunuyor. TDK, tahkiye kelimesinin anlamını açıklayan bir kurumdur. Tahkiye kelimesi, herhangi bir olayı anlatma şeklinde bulunan düzen anlamındadır.

Tahkiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Tahkiye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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