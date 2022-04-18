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Tahayyül ne demek, ne anlama gelir? Tahayyül etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Eğitim#Araştırma#Tahayyül Ne Demek
Tahayyül ne demek, ne anlama gelir Tahayyül etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Köklü bir kelime olması ile beraber Tahayyül sözcüğü aynı zamanda günümüzde hala kullanılmaktadır. Tahayyül etmek kelime grubu üzerinden özellikle değerlendirildiğini ifade etmek mümkündür. Peki tahayyül ne demek, ne anlama gelir? Tahayyül etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilenleri derledik.

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Arapça kökenli bir kelime olan Tahayyül sözcüğü, günlük yaşamın önemli kelimeleri içerisinde yer alır. Tabii bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyen pek çok kişide bulunuyor. Ancak özellikle yazılı kaynak ve eserlerde karşılaşılan bir kelime olarak da ifade edilebilir.

 Tahayyül Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bir isim olarak öne çıkan Tahayyül kelimesi, değişik biçimlerde ele alınır ve ifade edilir.

 - Hayalde canlandırma

 - Sembolleştirme

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber tahayyül kelimesinin kullanıldığını ifade etmek mümkün.

 Tahayyül Etmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Tahayyül kelimesi özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında Tahayyül etmek şeklinde daha fazla kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda Türkçe üzerinden karşılığı ise, ‘Hayal etmek’ biçiminde ele alındığını söylemek gerekir. Böylece günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

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 ‘’Ben bundan sonra senin Tahayyül edemem.’’

 Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi hayal etmek anlamı ile beraber kullanma şansı sunuyor. Her ne kadar eski bir kelime olmasına rağmen, günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir. Aynı zamanda pek çok farklı kaynakta karşılaşılan bir sözcük grubudur.

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#Eğitim#Araştırma#Tahayyül Ne Demek

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