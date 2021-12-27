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Tahayyül etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahayyül etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Tahayyül Etmek#TDK#Kelime
Tahayyül etmek ne demek, ne anlama gelir Tahayyül etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen tahayyül etmek kelimesi hayal sözcüğünden türetilmiştir. Hayal kelimesi hem zihinde canlandırılan görüntü hem de zan demektir. Tahayyül etmek ise daha önce tanıklık edilen bir şeyi ya da yaşanan bir olayı zihinde tekrar canlandırmak anlamına gelir. Tahayyül Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahayyül Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Tahayyül Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Zanna Kapılmak 2- Tasavvur etmek 3- Zihinde canlandırmak

 4- Gözünün önüne getirmek 5- Kafasından geçirmek 6- Farz etmek

 7- Var saymak 8- Sanmak 9- Vehmetmek 10- Zehaba Kapılmak

 Tahayyül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Hem edebi eserlerde hem de günlük hayatta sıklıkla kullanılan tahayyül etmek kelimesinin sözlük anlamı, daha öncesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmesi istenen bir şeyin hayalini kurmak anlamına gelir. Bu kelimenin yan anlamı gerçekte var olmayan bir şeyi gerçek zannetmekti. Tahayyül kelimesinden türetilen sözcükler şunlardır:

 1- Muhayyile - Hayal Gücü

 2- Mütehayyile - Çok fazla hayal kuran, hayalperest

 3- Tahayyülat - Hayaller

 Tahayyül Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 TDK'ya göre tahayyül etmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

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 Tahayyül Etmek - Doğru Kullanım

 Tahayyületmek - Yanlış Kullanım

 Tahayyül Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bugün, birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri tahayyül ettim.''

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#Tahayyül Etmek#TDK#Kelime

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