Tahayyül etmek ne demek, ne anlama gelir? Tahayyül etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Tahayyül Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Zanna Kapılmak 2- Tasavvur etmek 3- Zihinde canlandırmak

4- Gözünün önüne getirmek 5- Kafasından geçirmek 6- Farz etmek

7- Var saymak 8- Sanmak 9- Vehmetmek 10- Zehaba Kapılmak

Tahayyül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem edebi eserlerde hem de günlük hayatta sıklıkla kullanılan tahayyül etmek kelimesinin sözlük anlamı, daha öncesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmesi istenen bir şeyin hayalini kurmak anlamına gelir. Bu kelimenin yan anlamı gerçekte var olmayan bir şeyi gerçek zannetmekti. Tahayyül kelimesinden türetilen sözcükler şunlardır:

1- Muhayyile - Hayal Gücü

2- Mütehayyile - Çok fazla hayal kuran, hayalperest

3- Tahayyülat - Hayaller

Tahayyül Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

TDK'ya göre tahayyül etmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Haberin Devamı

Tahayyül Etmek - Doğru Kullanım

Tahayyületmek - Yanlış Kullanım

Tahayyül Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bugün, birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri tahayyül ettim.''