Taharri ne demek, ne anlama gelir? Taharri kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Taharri kelimesi günümüzde çok kullanılabilen Arapça kökenli bir kelimedir. Taharri kelimesi Arapça kökenli olsa da, dilimizde kullanılıyor. Taharri kelimesi TDK'ya göre araştırma anlamındadır.

Taharri Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Taharri Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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