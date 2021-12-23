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Taharri ne demek, ne anlama gelir? Taharri kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Taharri ne demek, ne anlama gelir Taharri kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli olan sözcüklerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Arapça kökenli olan taharri kelimesinin anlamı hakkında araştırmalar yapılıyor. Anlamı merak edilen taharri kelimesinin hangi anlamlarda kullanılması gerektiği araştırılan bilgilerden biridir. Taharri kelimesinin TDK'da yer alan anlamı da merak ediliyor. Taharri ne demek, ne anlama gelir? Taharri kelimesinin TDK sözlük anlamı için merak edilenleri detaylı olarak derledik.

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Taharri kelimesi günümüzde çok kullanılabilen Arapça kökenli bir kelimedir. Taharri kelimesi Arapça kökenli olsa da, dilimizde kullanılıyor. Taharri kelimesi TDK'ya göre araştırma anlamındadır.

Taharri Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözlüklerde bulunan her bir kelimenin bir anlamı bulunuyor. Anlamı bilinen kelimeler kişilerin tercih ettiği sözcük türleridir. Anlamı bilinmeyen kelimelerle ilgili birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Taharri kelimesi de araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmak istenen bir kelimedir. Taharri kelimesinin Arapça kökenli olması bilinen bilgiler arasındadır. Taharri kelimesinin ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler bulunuyor. Taharri kelimesi araştırma ve arama anlamıyla kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir.

 Taharri Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Taharri kelimesinin de anlamı TDK'da bulunuyor. TDK'da araştırma yaparak taharri kelimesinin anlamına ulaşmak mümkündür. Taharri kelimesinin TDK sözlük anlamı, araştırmadır. Araştırma ve arama kelimeleri, taharri kelimesinin anlamı olarak biliniyor. TDK'da belirlenen anlamlarıyla taharri kelimesi günümüzde kullanılabilir.

 

 

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