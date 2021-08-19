Taek nedir, nerede kuruldu? Taek ne yapar, kısaca özeti..

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu gerek günlük hayatımızda haberlerde gerekse eğitim hayatımızda mutlaka duymuşuzdur. Bu kurumun ilgi alanını Nükleer Enerji konusu oluşturmaktadır. Bu alanda işlerini ve çalışmalarını kurum yürütmektedir.

Taek Nedir?

1956 ve 2020 yılları arasında etkinlik gösteren, Türkiye ülkesini radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön veren bu amaçla kurulmuş olan devlet dairesine TAEK yani Türkiye Atom Enerji Kurumu denmektedir.

Kurumun kuruluş tarihi 1956 senesidir. Sonrasında da Türkiye Enerji ve Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olarak faaliyetlerini devam ettirmiştir.

Kurumun bu ismi 28 Mart 2020 yılında kapanmıştır. Kurumun iş türünü ise nükleer enerji konusunu oluşturmaktadır. Bu kurumun yan kuruluşları arasında Saray Köy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkeziyle beraber ANAEM yer almaktadır.

Taek Nerede Kurulmuştur?

Taek kurumundan önce 1956 senesinde 6821 sayısı kanun gereği Başbakanlığa bağlı olmak üzere Ankara ilinde Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği kurulmuştur.

Sekreterlikten sonra 1982 yılında da 2690 sayılı kanun gereği yine Başbakanlığa bağlı olmak üzere dolayısıyla Ankara ilinde Taek yani Türkiye Atom Enerji Kurumu kurularak ismi yeniden yapılandırmaya uğramıştır.

Kısaca Özet Halinde Taek Ne Yapmaktadır?

Türkiye Atom Enerji Kurumunun yani Taek kurumunun kuruluş amacı nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamaktır.

Türkiye Atom Enerji Kurumunun yani Taek kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmekte ve açıklanmaktadır.

Nükleer enerji, radyasyon gibi teknolojilerin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik çalışmalar yapmak, bu çalışmaları yürütmek ve düzenlemek Taek kurumunun işidir.

Bu doğrultuda izlenmesi gereken ulusal politikaları hazırlanan stratejilerle beraber önerge niteliğinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına sunmak da Taek kurumunun başlıca görevidir.

Taek kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler gibi kurumlara nükleer enerji ve radyasyonla ilgili hızlandırıcı teknolojileri Bakanlığın uygun gördüğü sınırlar dahilinde malzeme, yazılım, ekipman, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, üretim, teknoloji edinme, test, faaliyetler, katılım gibi teşvik ve destek sistemlerini oluşturmak da bu kurumun sorumluluğundadır.

Bu kurumun yürütme kurulu ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Kurum bu amaçla görev alanıyla ilgili insan kaynağı meydana getirmek sebebiyle burs vermekle yükümlüdür.

Bu kurumda bir başkan yer almaktadır. Bu başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanmaktadır. Bu sayede nükleer enerji ve radyasyonla ilgili yapılan çalışmalar daha hızlı yürütülmektedir. Başkanın yokluğunda ise başkan yardımcılarından birine başkanın sorumlulukları verilmekte ve vekil tayin edilmektedir.

Türkiye Atom Enerji Kurumunun önemli görevlerinden biri de her yılın sonunda yapılan işlerle ilgili çalışma raporu hazırlayarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına sunmaktır.

Aynı zamanda Türkiye Atom Enerji Kurumu dokuz adet ayrı hizmet biriminden meydana gelmektedir. İşte Taek kurumunun bu hizmet birimleri şöyle sıralanmaktadır:

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Radyoaktif Atıf Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Türkiye Atom Enerji Kurumunda yani Taek kurumunda yer alan bu birimler daire başkanlığı olarak iş yapmakta ve her birimin ayrı ayrı görev ve sorumlulukları kurum içinde bulunmaktadır.