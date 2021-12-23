Tablo ne demek, ne anlama gelir? Tablo kelimesinin TKsözlük anlamı

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Tablo kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Levha 2- Görünüm 3- Suret 4- Çerçeve 5- Manzara 6- Panorama 7- Perspektif

8- Durum 9- Şekil 10- Vaziyet

Tablo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Genelde ahşap malzemelerden üretilen ve resim yapmaya yarayan düz zemine tablo denir. Örneğin: ''Yağlı boya tablo'' Bunun dışında tablo kelimesi, içinde bulunulan durum ve vaziyet anlamında da kullanılır. Tiyatroda ise aynı perde içinde yapılan dekor değişiklikleri tablo olarak adlandırılır. Bir perdelik birden fazla tablo olabilir.

Tablo Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Tablo kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Farklı boyaların ve malzemelerin kullanıldığı resim çeşitleri

İkinci Anlamı: Hal, durum

Üçüncü Anlamı: Genel görünüm

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Tablo Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Yaptığım yağlı boya tablolar için sergi açmayı düşünüyorum.

(Resim anlamında kullanılmış.)

2- Tablo pek iç açıcı görünmüyor.

(Genel durum anlamında kullanılmış.)