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Tablo ne demek, ne anlama gelir? Tablo kelimesinin TKsözlük anlamı

#TDK#Tablo#Tablo Ne Demek
Tablo ne demek, ne anlama gelir Tablo kelimesinin TKsözlük anlamı

Tiyatro ve resim sanatlarında terim anlamıyla kullanılan tablo kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Orijinal dilinde ''tableau'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı, standart ölçülerde ve düz bir zemin üzerinde yapılan resimdir. Tablo kelimesi mecazen çok güzel ve ilgi çekici manasında da kullanılır. Örneğin: ''Tablo gibi kadın.'' Tablo ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Tablo kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Tablo kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Levha 2- Görünüm 3- Suret 4- Çerçeve 5- Manzara 6- Panorama 7- Perspektif

 8- Durum 9- Şekil 10- Vaziyet

 Tablo Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Genelde ahşap malzemelerden üretilen ve resim yapmaya yarayan düz zemine tablo denir. Örneğin: ''Yağlı boya tablo'' Bunun dışında tablo kelimesi, içinde bulunulan durum ve vaziyet anlamında da kullanılır. Tiyatroda ise aynı perde içinde yapılan dekor değişiklikleri tablo olarak adlandırılır. Bir perdelik birden fazla tablo olabilir.

 Tablo Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Tablo kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Farklı boyaların ve malzemelerin kullanıldığı resim çeşitleri

 İkinci Anlamı: Hal, durum

 Üçüncü Anlamı: Genel görünüm

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 Tablo Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Yaptığım yağlı boya tablolar için sergi açmayı düşünüyorum.

 (Resim anlamında kullanılmış.)

 2- Tablo pek iç açıcı görünmüyor.

 (Genel durum anlamında kullanılmış.)

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