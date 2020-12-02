Tableti olmayan öğrenciler için kampanya başlattı

Bingöl’de Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olan Ali Elkatmış, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber sınırlı imkânlara sahip ve tableti olmayan öğrencileri için bir kampanya başlattı. Elkatmış, Bingöl’deki iş insanlarının da destek vermesiyle başarılı öğrencilerine tablet ve kitap dağıtmaya başladı. Projeyi eğitimde fırsat eşitliği sunma hedefiyle başlattıklarını belirten Elkatmış, şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın sürecinden dolayı eğitimler dijital olarak yapılıyor. Fakat bu konuda bazı öğrencilerimizin tablet ve bilgisayar eksikliği olduğundan EBA’ya ulaşmaları konusunda sıkıntıların yaşandığını gördük. İş insanlarımızın da katkısıyla sosyal sorumluluk projemizi başlattık. Özellikle köy okullarında ve kent merkezinde maddi anlamda sıkıntı yaşayan başarılı öğrencilerimize katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. En kısa sürede tekrar sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşup öğrencilerimizle birlikte sınıflarda derslerimizi en iyi şekilde işlemeye devam edeceğiz. Bu süreçte bakanlığımızın, devletimizin yapmış olduğu çalışmaların da olumlu etkisinin olduğunu söyleyebilirim."

‘EBA’YA GİREMİYORDUM’

Güveçli köyünde yaşayan 6’ncı sınıf öğrencisi Bünyamin Kaya, uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber tableti olmadığı için sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Daha önce tabletim olmadığı için EBA’ya giremiyordum. Hocalarımın desteğiyle bir tabletim oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.