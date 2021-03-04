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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 02:32 | Son Güncelleme:

Tabancanın Dolusu Bir Kişiyi Korkutur Boşu Kırk Kişiyi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Tabancanın Dolusu Bir Kişiyi Korkutur Boşu Kırk Kişiyi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi atasözü ne anlama gelir? Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi atasözünde anlatılmak istenen nedir? Karşınızda Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi atasözü ile ilgili detayları derledik.

Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur boşu kırk kişiyi atasözü gerçek anlamda ve mecaz anlamda kullanılabilen atasözlerimizden birisidir.

 Tabancanın Dolusu Bir Kişiyi Korkutur Boşu Kırk Kişiyi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Güçlü bir insan gücünü çevresindeki insanları korkutmak için kullanabilir. Ama gücünü kullanmaz ve etrafına güç kullanacağına dair tehdit savurursa çok daha korkutucu olur. Çünkü dolu silah ile tek bir kişi vurulur. Ama silah doldurulmaz ve insanlara doğrultulursa herkes korkar. Çünkü silah ile kimin vurulacağı belli değildir.

 Tabancanın Dolusu Bir Kişiyi Korkutur Boşu Kırk Kişiyi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Şantaj yapan adamın aslında elinde hiç bir delil olmadığı boşuna konuştuğu ortaya çıktı. Ama olan olmuştu artık. Çünkü tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu ise kırk kişiyi.

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