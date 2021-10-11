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T Hücresi Nedir, Nasıl Oluşur Ve Hangi Besinlerde Bulunur? T Hücresi Bağışıklığı Ne Anlama Gelir

#T Hücresi#Hücre
T Hücresi Nedir, Nasıl Oluşur Ve Hangi Besinlerde Bulunur T Hücresi Bağışıklığı Ne Anlama Gelir

Virüsler, bir hücreye bulaşma şansı bulamadan antikorlar tarafından vücuttan da çıkarılabilir. Antikorlar, istilacı patojenleri spesifik olarak tanıyan ve onlara bağlanan (yapışan) proteinlerdir. Bu bağlanma, virüsün yok edilmesinde birçok amaca hizmet eder. Peki, bunu sağlayan T Hücresi nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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 T hücreleri viral enfeksiyonu tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir.

 T Hücresi Nedir?

 T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir. Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.

 Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahiptir. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin varlığı nedeniyle diğer lenfositlerden ayırt edilirler . Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam eder.

 T Hücresi Nasıl Oluşur ve Hangi Besinlerde Bulunur?

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 T hücreleri, kemik iliğinde sentezlenen hematopoitik kök hücrelerden ortaya çıkar. Çok az sayıda multipotent hücre, progenitör hücreleri kemik iliğinden ayrılır ve kan yoluyla timusa gider. Bu hücreler timusta olgunlaşır.

 Timusta, T hücreleri, gelişen T hücrelerinin çoğunun (timositler olarak bilinir) başarılı bir şekilde geçemediği ve dolayısıyla yenik düştüğü bir tür seçilim fenomeni yaşar. Ancak geçen, kendi kendine MHC molekülleri ile etkileşime giren Timositler, hayatta kalmak için pozitif sinyalleri kabul eder ve reseptörlere sahip olan Timositler, negatif sinyaller alırlar (kendinden antijenik özelliklere sahip olanlar) repertuardan çıkarılır.

 T hücreleri daha sonra kendi T hücre reseptörünü (TCR) geliştirir ve antijene özgüdür. Timik seçilimden kurtulan T hücreleri olgunlaşır ve timustan çıkar. Daha sonra belirli bir antijeni almak ve uyarılmak için periferik lenfoid yapılardan geçerler. Aktivasyon üzerine, T hücreleri büyür ve bir efektör T hücresine farklılaşır.

 Yaşlanmayla birlikte, timus da dahil olur, sonuç olarak birkaç saf T hücresi üretiriz. Bu, daha yaşlı vücutların, yaşlanma ile enfeksiyonlara karşı artan duyarlılığa katkıda bulunan azaltılmış T hücre çeşitliliği ürettiğini söylemeye karşılık gelir. T Hücrelerini güçlendirmek adına C Vitamini, Beta-Karoten, E Vitamini, D Vitamini gibi yiyecekler tüketmek gerekmektedir. Bunun için;

C Vitamini – Narenciye ve Yeşiller,

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Beta-Karoten – Kök Sebzeler ve Yeşiller,

E Vitamini – Kuruyemişler, Tohumlar ve Yeşiller,

Antioksidanlar – Yeşil Çay,

D Vitamini – Güneş Işığı, Balık ve Yumurta,

Sarımsak – T-Hücre Güçlendirici,

Su – Nemlendirme ve Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

 T Hücresi Bağışıklığı Ne Anlama Gelir?

 Bir virüs bir kişiyi (konakçı) enfekte ettiğinde, hayatta kalmak ve çoğalmak için konakçının hücrelerini istila eder. İçeri girdikten sonra, bağışıklık sistemi hücreleri virüsü 'göremez' ve bu nedenle konak hücrenin enfekte olduğunu bilmezler. Bunun üstesinden gelmek için hücreler, diğer hücrelere içlerinde ne olduğunu göstermelerine izin veren bir sistem kullanırlar. hücrenin içinden protein parçalarını hücrenin üzerinde görüntülemek için sınıf I majör histo-uyumluluk kompleksi proteinleri (veya kısaca MHC sınıf I ) olarak adlandırılan moleküllerdir.

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 T hücresi adı verilen bağışıklık sisteminin özel bir hücresi, enfeksiyon aramak için dolaşır. Bir T hücresi tipine sitotoksik T hücresi denir, çünkü virüslerle enfekte olan hücreleri toksik aracılarla öldürür. Sitotoksik T hücreleri, yüzeylerinde viral olarak enfekte olmuş hücreleri tanımalarına yardımcı olan özel proteinlere sahiptir. Bu proteinlere T hücre reseptörleri ( TCR'ler ) denir.

 Her sitotoksik T hücresi, bir MHC molekülüne bağlı belirli bir antijenik peptidi spesifik olarak tanıyabilen bir TCR'ye sahiptir. T hücresi reseptörü bir virüsten bir peptit tespit ederse, T hücresini bir enfeksiyona karşı uyarır. T hücresi, enfekte olmuş hücreyi öldürmek için sitotoksik faktörleri serbest bırakır ve bu nedenle istilacı virüsün hayatta kalmasını önler.

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