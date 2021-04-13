T Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

T harfi alfabenin 24. sırasında yer almaktadır. T harfi; ünsüz ve sert sessiz olan bir harftir. T harfinde oldukça fazla çeşit bulunabilir bu oyun için. Bunlara örnek olarak şunları sıralayabiliriz.

T Harfi İle Başlayan Hayvan:

- Tavşan

- Tilki

- Tırtıl

- Timsah

- Tekir balığı

- Tarantula

- Tavus kuşu

T Harfi İle Başlayan Şehir:

- Trabzon

- Tunceli

- Tekirdağ

- Tokat

T Harfi İle Başlayan Ülke:

- Türkiye

- Türkmenistan

- Tunus

- Tayland

- Tanzanya

T Harfi İle Başlayan İsim:

- Tankut

- Tuana

- Taylan

- Timur

- Tamer

- Tanya

- Tuna

- Tuğba

- Tacettin

- Tahir

- Talat

- Tan

T Harfi İle Başlayan Eşya:

- Tabure

- Tahta

- Torba

- Toka

- Takı

- Tarak

- Tencere

- Tabanca

- Tabut

- Tablet

- Telefon

- Tabak

- Tablo

- Taç

- Tüfek

- Tesbih

- Tas

- Top

- Tüp

- Tava

- Tuzluk

- Törpü

- Tütsü

- Tulum

T Harfi İle Başlayan Bitki:

- Turp

- Tere

T Harfi İle Başlayan Ünlü (Artist):

- Tarkan

- Tanju Çolak

- Teoman

- Tansu Çiller

- Talat Aydemir

- Tarık Tufan

- Tarkan Küçükaksu

- Tuğba Özerk

- Tamer Karadağlı

- Taylan Kaya

Bu ve buna benzer örnekler verilebilir.