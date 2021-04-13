T Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
İsim - şehir oyunu birçok kişi tarafından bilinen bir oyundur. Herkes tarafından sevilen ve bulmaca gibi zihin geliştirici, düşünsel bir oyun çeşididir. Kağıt ve kalem ile isim, şehir, hayvan, bitki şeklinde sıralanan kategoriler belirlenen harf üzerine doldurulur. Oldukça eğlenceli olan bu oyun kalabalık ile daha zevkli geçmektedir. İşte, merak edilen tüm detaylar.
T harfi alfabenin 24. sırasında yer almaktadır. T harfi; ünsüz ve sert sessiz olan bir harftir. T harfinde oldukça fazla çeşit bulunabilir bu oyun için. Bunlara örnek olarak şunları sıralayabiliriz.
T Harfi İle Başlayan Hayvan:
- Tavşan
- Tilki
- Tırtıl
- Timsah
- Tekir balığı
- Tarantula
- Tavus kuşu
T Harfi İle Başlayan Şehir:
- Trabzon
- Tunceli
- Tekirdağ
- Tokat
T Harfi İle Başlayan Ülke:
- Türkiye
- Türkmenistan
- Tunus
- Tayland
- Tanzanya
T Harfi İle Başlayan İsim:
- Tankut
- Tuana
- Taylan
- Timur
- Tamer
- Tanya
- Tuna
- Tuğba
- Tacettin
- Tahir
- Talat
- Tan
T Harfi İle Başlayan Eşya:
- Tabure
- Tahta
- Torba
- Toka
- Takı
- Tarak
- Tencere
- Tabanca
- Tabut
- Tablet
- Telefon
- Tabak
- Tablo
- Taç
- Tüfek
- Tesbih
- Tas
- Top
- Tüp
- Tava
- Tuzluk
- Törpü
- Tütsü
- Tulum
T Harfi İle Başlayan Bitki:
- Turp
- Tere
T Harfi İle Başlayan Ünlü (Artist):
- Tarkan
- Tanju Çolak
- Teoman
- Tansu Çiller
- Talat Aydemir
- Tarık Tufan
- Tarkan Küçükaksu
- Tuğba Özerk
- Tamer Karadağlı
- Taylan Kaya
Bu ve buna benzer örnekler verilebilir.