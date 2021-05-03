Sykes Pıcot Antlaşması Nedir? Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Sykes pıcot antlaşması Avrupa'da imzalanan antlaşmalardan birisidir. Antlaşma toplam 6 maddeden oluşmaktadır.

Sykes Pıcot Antlaşması Nedir?

Osmanlı imparatorluğunun tarihinde imzalamış olduğu ağır antlaşmalardan bir tanesidir. Sykes pıcot antlaşması kut'ul amare kuşatmasından sonra imzalanmış olan bir antlaşmadır. Devletlerin Osmanlı imparatorluğunun Orta Doğu'da yer alan topraklarını paylaşılmasını amaçlayan bir antlaşmadır. Bu antlaşma direkt olarak duyrulmamış ve gizli kalmış bir antlaşmadır. Sykes pıcot antlaşması İngiltere'nin Londra şehrinde imzalanmış olan antlaşmalarından biridir. Bu gizli antlaşma toplam 6 maddeden oluşmaktadır. Antlaşmanın dilleri İngilizce ve Fransızca'dır.

Sykes Pıcot Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Bu antlaşma Osmanlı imparatorluğunu doğrudan ilgilendiren, Avrupa'nın büyük devletlerinden olan İngiltere, Fransa ve Rusya arasında gerçekleştirilmiş olan bir gizli antlaşmadır.

Sykes Pıcot Antlaşması Tarihi ve Özeti

Sykes pıcot antlaşması 16 mayıs 1916 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır. 1. dünya savaşı yaşandıktan sonra Osmanlı imparatorluğu Avrupalı devletler için hasta adam olarak nitelendirilen bir imparatorluktu. Daha sonra Avrupalı devletler Osmanlı imparatorluğuna ne olacağını tartışmaktaydı. Osmanlı imparatorluğu egemenliğinde olan Arap yarımadasındaki toprakların ne olacağını tartışan Avrupalı devletler bir gizli antlaşma yapmaya karar verdiler.

İngiltere ve Fransa gizli olarak bir araya gelerek bu toprakların eşit bir şekilde paylaştırılması gerektiğini düşünüyordu. İki devlet yöneticileri bir araya gelerek yapmış olduğu bu gizli antlaşma Orta Doğu'da ki dengeleri adeta yeniden değiştirmişti. Böl ve yönet stratejisini geliştiren Avrupalı devletler Orta Doğu'ya hakim olmuşlardı. Ruslar sayesinde bu antlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girememiştir. Rusya'da çıkan Bolşevik devrimi antlaşmanın önündeki en büyük engel olarak bilinmektedir. Bu antlaşmanın maddelerini ise daha sonra Ruslar bütün dünya ile paylaştı.

Sykes Pıcot Antlaşması Maddeleri

- İskenderun bölgesi tamamen serbest ve bağımsız bir şekilde liman olacaktır.

- Filistin kutsal bir bölge olarak sayılacak. Bundan dolayı bu bölge uluslararası bir bölge olarak yönetilecektir.

- Trabzon, Bitlis, Van, Erzurum bundan bu yana Rusya'ya ait olacaktır.

- Lübnan ve Suriye'nin kıyı tarafları Fransa'ya ait olacaktır.

- Suriye ülkesinde Fransızlara ait olan bir manda devleti kurulacaktır.

- Irak çevresinde İngilizlere ait olan bir devlet kurulmasına karar verildi.

- Güney Mezopotamya tamamen İngilizlere ait olacak. Aynı zamanda Bağdat ve Hayfa şehirleri de İngilizlerin olacak.

Sykes Pıcot Antlaşması Önemi

Osmanlı imparatorluğuna uygulanmış olan tarihteki gizli antlaşmalardan birisidir. Osmanlı imparatorluğu toprakları üzerinde hak sahibi olmak isteyen devletlerin kurmuş oldukları bir antlaşmadır. Sykes pıcot antlaşması misak-ı milli sınırlarına da tamamen ters düşen bir antlaşma olarak biliniyor. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğu topraklar üzerinden hak sahibi iddia eden devletler dengeleri de tamamen değiştirmiştir. Bundan dolayı Orta Doğu'da dengeler oldukça değişmiştir.

Sykes Pıcot Antlaşması Sonuçları

- Bu antlaşma yürürlüğe giremeden engellenmiş oldu.

- Rusya'da yer alan Bolşevik Devrimi bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi açısından en önemli engellerden biri oldu.

- Ruslar bu antlaşmanın maddelerini ele geçirdi ve İzvestiya adlı gazetede maddeleri yayınlayarak tüm dünyaya duyurdu.