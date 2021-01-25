Switch nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Switch çeşitleri ve kullanım alanları

Süratin hemen her noktada önem kazanmış olduğu çağımızda iki cihazın arasındaki hızlı verilerin aktarımını ve de bilgisayarlar arası iletişim ağlarını kolay bir şekilde sağlayabilmektir.

Switch (Ağ anahtarı) nedir?

Ağ anahtarı, bilgisayarların ve diğer ağ ekipmanlarının birbirleri üzerinde entegre olmasına olanak vermekte olan ağ donanımlarından birisidir. OSI yedi katman olan modelinin 2. katmanında ve de yeni switch’ler olan IP routing yapabildiği içinde 3. katmanda da çalışmaktadır. Switch bağlı olan bilgisayarların haberleşmesini sağlamakta olan ağ donanımı olmaktadır.

Türkçesi ağ anahtarı olan switch iletişim kurmak amacı ile de ağ kartına takılan bir kabloyla birleştirilir. Böylece iki ve ya daha fazla bilgisayarlardan istenilen işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Üzerinde MAC adresi Table’ları aracılığıyla ağ içerisinde olan cihazlar arasında unicast iletişim sağlamaktadır. Switch üzerinde portlar bulundurmakta olup bu portlar ile cihazlara bağlanır.

Switch Nasıl Çalışır?

Switch, çalışmasında MAC adresiyle iletişim sağlanmaktadır. MAC tablosunda herhangi hedef bilgisayarın MAC adresine kayıtlı kaynak bilgisayarından hedef olan bilgisayarına bağlantı geldiği zaman switch bu isteği yalnızca hedef bilgisayarına iletir. Ayrıca MAC tablosunda da hedef bilgisayarın eğer MAC adresi kayıtlı değil ise, switch kaynak bilgisayarların potu haricinde diğer bütün bilgisayarlara istekte bulunmaktadır.

Bu işlem sayesinde MAC tablosuna hedef bilgisayarların MAC adresi eklenmektedir. Veri paketi ulaştığında ağ anahtarları gönderenin Mac adresini ve de gönderilen kapıyı adresindeki tablosuna kaydeder. Ayrıca Mac adres tablosundaki mevcut olan kayıtlar incelenip hedef MAC adresinin bağlantılı olduğu kapıyı da tespit etmeye çalışır.

Switch Nerelerde Kullanılır?

Switch şirketlerde, ofislerde, data merkezlerinde ve network ürünleri kullanılan bazı sistemlerde kullanılmaktadır. Switch, bağlantı bir olarak aynı dosyanın üzerinde işlem yapılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Portlarına hangi cihazlar takılı ise o bilgisayarlara aktarım yapar. Günümüzde switch modelleri pek çok alanda kullanılmaktadır. Hem otomasyon hem de bazı haberleşme alanlarında vazgeçilmez donanımdır. Bu nedenle ağ anahtarı olan switchler oldukça önemli bir yere sahiptir.

Switch Çeşitleri Nelerdir?

Ağ anahtarı yani switch, bilgisayarlar ile diğer ağ öğelerinin bağlanıp iletişim kurmasını sağlamaya yarayan bir ağ cihazıdır. Switch çeşitlerine bakacak olursak aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Omurga (backbone) switch, ağ sistemi üzerinde yer alan birden fazla olan switch’in yükünün toplandığı ya da ana yükün başlamış olduğu switch’e backbone denilmektedir. Backbone tüm yükü toplar ya da switchler arasında yükü paylaştırmaktadır.

Merkez anahtar (core switch), ağın merkezinde bulunmaktadırlar. Merkez anahtarın performansı ilgili ağın tüm performansını da etkileyebileceğinden kenar anahtarlara nazaran daha güçlü olan bir donanıma, yüksek hızlı olan portlara ve de büyük boyutlu olan MAC adres tablosuna sahip olmaktadırlar.

Kenar (edge) switch, kenar ağ anahtarları iki ağın birbirine buluşma noktasında yer alan bir anahtar olup bilgisayarın doğrudan ağ bağlantısnın yapıldığı switchlerdir.

SAN (storage area network) switch, fiziki ortamda yer alan depolama alanlarının kontrollerinin ünitesine bağlanması amacı ile ihtiyaç ve destek doğrultusunda herhangi bir yolla birbirlerine bağlayan ağ anahtarı yani switch yapısıdır.

Endüstriyel ethernet switch, ağ anahtarı ürünleri üzerinde pek çok RJ-45 portuna ev sahipliği yapan network anahtarlama cihazları olmaktadır. Bu portlara bağlı cihazların ağ paylaşımlarını ve güvenlik erişimlerini yönlendirmeye ve ayarlamaya yaramaktadır. Bu nedenle port çoğaltıcı şeklinde kabul edebilir.