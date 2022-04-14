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Swim 2. Ve 3. Hali Nedir? Swim Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Swim 2. Ve 3. Hali Nedir Swim Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Düzensiz fiiller içerisinde yer alan swim sözcüğü, aynı şekilde yine İngilizcede çok fazla kullanılan önemli kelimeler içerisinde gelir. Peki swim 2. ve 3. hali nedir? Swim fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler üzerine bilgileri derledik.

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 İngilizcede bulunan kelimeler genelde farklı halleri üzerinden cümle içerisinde kullanılır. Bunlar ikinci ve üçüncü hali olarak, düzenli ve düzensiz fiil şeklinde değerlendirilir. 

 Swim 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçe üzerinden yüzmek anlamına gelen swim sözcüğü, İngilizcedeki düzensiz fiiller içerisinde yer alır. Bu konuda denizde ya da havuzda yüzmek gibi birçok değişik yer üzerinden kullanılır. Öne çıkan halleri ise şu şekilde ifade edilir; 

 - Swam (2. hali)

 - Swum (3. hali) 

 Yukarıda verilen farklı kelime grupları ile beraber swim sözcüğü değişik halleri üzerinden değerlendirilir. Gramer yapısına bağlı olarak fiil şeklinde cümlede kullanılır.

 Swim Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Dilbilgisi kuralı kapsamında gramer üzerinden swim sözcüğü 2. ve 3. hali ile beraber cümle içerisinde değerlendirilir. 

 I swam in the sea 

 He has swum in the lake

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 Yukarıda verilen değişik cümleler ile beraber 2. ve 3. hali üzerinden kullanılır. Özellikle günlük yaşamın önemini ve yaygın sözcükleri içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün. Sadece 2. ve 3. hali değil, geniş zaman üzerinden 1. hali kapsamında da yaygın şekilde değerlendirilmektedir.

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