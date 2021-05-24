SVO nedir ve nasıl olur? SVO belirtileri hakkında bilgi

SVO, beyinde yer alan damarların tıkanması ile oluşan bir hastalıktır. SVO ( Serebro Vasküler Hastalık) genellikle beyinde kan akışının azalması sonucu ortaya çıkar.

SVO Nedir?

Beyinde kan akışının azalması ile ortaya çıkan SVO beyinde yer alan damarların tıkanmasıyla da meydana gelebiliyor. SVO hastalığı ortaya çıktığında kişinin beyninde kalıcı ve ya geçici hasarlar olabilir.

Bazı durumlara bağlı olarak beyinde kanama oluşması ve ya beyindeki kan akışının yavaşlaması sonucunda SVO hastalığı oluşabilir. Ayrıca beyindeki damarlar ve beyni besleyen tüm damarlar çeşitli sebepler nedeni ile tıkanabilir. Bunun yanı sıra beyinde kanama olduğu takdirde çeşitli hasarlar ortaya çıkabilir. Bu duruma da Serebro Vasküler Hastalık oluşabilir.

SVO dünyada en çok ölümlerin gerçekleştiği üçüncü hastalık olarak bilinmektedir. Özellikle SVO hastalığı nedeniyle sakat kalma ve inme olması ihtimali de çok yüksektir. SVO hastalığı oldukça tehlikeli olarak bilinmektedir.

SVO Nasıl Olur?

Beyindeki damarların tıkanması ve beyinde kanama oluşmasına bağlı olarak SVO hastalığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle de cinsiyet, topluluklar, yaşam tarzı ve genetik faktörlere bağlı olarak SVO hastalığının görülme sıklığı da farklılık göstermektedir. SVO hastalığının değiştirilen ve değiştirilemeyen bazı sebepleri bulunur.

Özellikle cinsiyet, yaş ve genetik faktörler SVO hastalığının değiştirilemeyen özellikleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra kişide ortaya çıkan metabolik bozukluk, hipertansiyon, kalp hastalıkları, sigara kullanımı ve alkol kullanımı gibi durumlar da SVO riskini oldukça yükseltmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda SVO daha sık görülüyor. Bu durumda ciddi sonuçlar da oluşabiliyor. SVO genellikle erkeklerde de daha fazla görülüyor. SVO hastalığı bazı toplumlarda daha sık görülmektedir.

SVO Belirtileri Hakkında Bilgi

SVO hastalığının pek çok belirtisi bulunmaktadır. Özellikle de SVO hastalığında erken ve doğru tanı konulması çok önem taşır. Bu nedenle hasta yakınları ve hastadan edinilen bilgiler de çok önemlidir. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra doktor tarafından muayene yapılır. Bu durumda ise bazı tetkikler ile teşhis konulur. SVO hastalığından şüphelenildiğinde ise kranial tomografi çekilir.

SVO hastalığının belirtileri beyindeki farklı bölgelere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle bazı kişilerde baş dönmesi, geçici görme kaybı ve konuşurken bazı bozulmalar meydana gelebilir. SVO hastalığının en önemli belirtilerinden birisi de hafıza da meydana gelen yanılmalar ve unutkanlıklardır. Bazı durumlarda vücudun bir kısmında uyuşmalar da ortaya çıkabilir. Ayrıca SVO olan hastaların büyük bir kısmında kuvvet kaybı gibi belirtiler de görülmektedir. Bu belirtilerden birkaç tanesi dahi görülse mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

SVO Tedavisi Nasıl Yapılır?

Günümüzde sıkça görülen SVO hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra mutlaka doğru tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalığın tedavisi de hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Özellikle ilk saatlerin ardından hasta kişiye pıhtı eriten ilaç verilir. Bu şekilde tedavinin de başarılı olması sağlanır. SVO hastalarına geç tanı konulur ise daha ileri yöntemler kullanılır. Özellikle ödem oluştuğunda ise öncelikle bu ödemin giderilmesi sağlanır.

Kanama oluştuğunda hastalar hemen ameliyata alınmalıdır. Bu şekilde tedavi sürdürülür. Ayrıca SVO hastalığına neden olan kardiak ve ya hematolojik bulgular var ise öncelikle bu durum tedavi edilir. SVO tedavisi hastalığın ilerlemesine göre belirlenir.