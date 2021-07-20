Şvester ne demek? TDK'ya göre şvester kelimesinin anlamı nedir? Şvester sözlük anlamı

Şvester kelimesi Almanca kökenli bir kelime olup Schwester kelimesinden türetilerek dilimize kadar girmiştir. Şvester kelimesi hemşire anlamına gelmektedir.

Şvester Ne Demek?

Televizyon, gazete ya da internet sitesi gibi çeşitli ortamlarda çeşitli kelimeler ilk defa duyulmaktadır. Bazı kelimelerin yabancı olması ve az kullanılması, insanların içgüdüsel olarak o kelimelerin anlamlarını öğrenmeye itmektedir. Bu tür yabancı kelimelerden birisi de şvester kelimesidir. Şvester kelimesi anlamı itibari ile hemşire demektir. Öte yandan şvester kelimesi hakkında detaylı bilgi edinmek için insanlar TDK sözlük sitesinden faydalanmak istemektedir.

TDK’ya Göre Şvester Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gün içinde sayısız insanı kesintisiz olarak ağırlayan resmi internet sitelerinden birisi de TDK sözlük sitesidir. Özellikle yabancı ve anlamı bilinmeyen kelimeler için bilgilendirme yapmakta olan TDK sözlük sitesi aynı zamanda şvester kelimesi içinde tüm bilgilere yer vermiştir. TDK’ye göre şvester kelimesinin anlamları şu şekildedir:

- Hemşire.

- Kız kardeş.

Şvester Sözlük Anlamı

Almanca kökenli bir kelime olan şvester kelimesi zaman zaman Türkçe dilinde de kullanılmaktadır. Kelimeyi ilk kez duyan kişiler sözlük anlamını merak etmektedir. Şvester kelimesinin sözlükteki anlamı kız kardeş olarak geçmektedir. Şvester ayrıca hemşire anlamına da geliyor.