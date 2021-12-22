Süzmek ne demek, ne anlama gelir? Süzmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Süzmek kelimesiyle ilgili günümüzde kurulan birçok cümle türü bulunuyor. TDK'ya göre süzmek kelimesi, herhangi bir sıvının içerisinde yer alan katı cisimlerden ayırt edilmesi anlamındadır.

Süzmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Süzmek kelimesi herkesin farklı alanlarda tercih edebileceği bir sözcüktür. Anlamı hakkında araştırma yapılarak, süzmek sözcüğünün anlamı öğrenilmek isteniyor. İnternet sitelerinde kelimelerin doğru anlamları araştırılabiliyor.

Herkesin kullandığı süzmek kelimesinin tam sözlük anlamı merak edilen bir bilgidir. Süzmek kelimesi, bir sıvının içerisinde bulunan katı cisimlerden ayrılması anlamında kullanılıyor. Süzmek genellikle yemek yapılırken çok tercih edilen bir kelimedir. Farklı alanlarda da belirlenen anlamında kullanılabilen bir kelimedir.

Süzmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Süzmek kelimesinin TDK'da karşılıklarıyla alakalı olarak bilgi arayışları devam ediyor. Herkesin araştırdığı süzmek sözcüğünün TDK'da belirlenen bir anlamı vardır. TDK'ya göre süzmek sözcüğü, sıvıların içinde bulunan katı cisimlerin ayırt edilmesi anlamıyla kullanılıyor. Belirlenen TDK anlamıyla birlikte herhangi bir cümle içerisinde kullanılabiliyor. Anlamını bilmeyenler süzmek kelimesini TDK üzerinden kolayca öğrenerek doğru anlamlarda cümle içerisinde kullanabilir.