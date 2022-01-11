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Suyun görevleri nelerdir? Maddeler halinde insan vücudunda suyun işlevleri

#Su#Görev#Vücut
Suyun görevleri nelerdir Maddeler halinde insan vücudunda suyun işlevleri

Doğada bulunan bütün canlılar açısından hayati bir öneme sahip olan maddelerin başında su gelmektedir. İnsan vücudunun büyük bir bölümü 2/3'ü sudan oluşmaktadır. Hayvanlar ve bitkilerde yaşamlarını devam ettirmek için suya ihtiyaç duymaktadırlar. Su vücuttaki bütün organ ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde yaşaması için gerekli olan bir madde olarak ifade edilmektedir. Peki, suyun görevleri nelerdir? Maddeler halinde insan vücudu için suyun işlevleri neler olmaktadır? İşte, suyun görevleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan detaylar.

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Su bütün canlıların ihtiyaç duyduğu bir madde olmaktadır. Ancak her canlı sahip olduğu özelliklere göre farklı miktarlarda suya ihtiyaç duymaktadır.

 Suyun Görevleri Nelerdir?

 İnsan vücudunda bulunan en büyük bileşen su olarak ifade edilmektedir. Yetişkin bir insanın vücudunun yarısını su oluştururken çocukların ise vücutlarının yarıdan fazlası sudan oluşmaktadır. Vücutta yer alan tüm dokular su içermektedir. Bu nedenle günlük su tüketimine dikkat etmek gerekir. Çünkü vücuda yeterli miktarda su alınmadığı taktirde birtakım hastalıklarla karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda yetersiz su alımı yaşlanmayı da hızlandırmaktadır. İnsan vücudunda bulunan su miktarı yaşın ilerlemesi ile giderek azalmaktadır.

 Azalan su miktarının yerine vücut yağ depolamaktadır. Bu yüzden pek çok sağlık sorunu ile karşılaşmamak için günlük en az 2 ya da 2.5 litre su tüketmek gerekmektedir. İnsanların yaptığı iş, harcadıkları enerji ve yaşadıkları yere göre su tüketimi daha fazla da olabilmektedir. Su, insan vücudu için bir ısı düzenleyicisine benzetilmektedir.

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 Vücuttan ter olarak dışarı atılan su ile birlikte aynı zamanda ısı kaybı da oluşmaktadır. Bu durumda vücudun ısı seviyesi düşmektedir. İnsanlar için olduğu kadar hayvan ve bitkiler için de su tüketimi oldukça önemli olmaktadır. Özellikle sıcak havalarda su gereksinimi artan bitki ve hayvanlara yeterince su verilmesi onlar için hayati öneme sahip olmaktadır.

 Maddeler Halinde İnsan Vücudunda Suyun İşlevi

 Su önemli fonksiyonlara sahip olan ve tüm canlı yaşamı için gerekli olan en önemli maddelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Sağlıklı yaşamak için su tüketmeye dikkat etmek gerekmektedir. Aç yaşamanın mümkün olduğu ancak su olmadan yaşamın olamayacağı yapılan araştırmalarla ortaya konan sonuçlardan biri olarak belirtilmektedir. Suyun insan vücuduna olan katkıları oldukça fazla olmaktadır. Bu katkıları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 - Ağız yoluyla alınan gıdaların sindirilmesini ve parçalanmasını sağlamaktadır.

 - Canlıların vücut ısısının ayarlanmasına katkıda bulunmaktadır.

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 - Vücutta bulunan atık maddelerin vücut dışına dışkı yoluyla atılmasına yardımcı olmaktadır.

 - Vücuttaki kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım eder.

 - Beyin başta olmak üzere pek çok organın dış etkenlerden korunmasında bir kalkan görevi görür.

 - Vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri vücut içinde taşıma görevini yerine getirir.

 - Metabolizmayı oluşturan sistemlerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

 - Cilt sağlığı üzerinde faydaları oldukça fazla olmakla birlikte cildin esnek ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.

 - Akciğerlerde yer alan havanın nemlilik kazanmasını sağlayarak solunum sisteminin sağlıklı kalmasına destek olur.

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 - Açlık durumlarının bastırılmasında ve vücutta bulunan fazla yağın dışarı atılmasına yardımcı olur.

 - Sindirilen besinlerin enerji olarak açığa çıkmasını sağlar.

 - İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin görevlerini sağlıklı bir şekilde yapması için gerekli olan besin ve oksijen öğelerinin taşınmasında rol alır.

 - Vücuttaki kasların sağlamlığını arttırır.

 - Eklem yerlerinin daha kaygan olmasına yardım eder.

 - Vücutta çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ödemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

 - Kalp sağlığı başta olmak üzere pek çok hayati organ fonksiyonları üzerinde su önemli bir rol oynamaktadır.

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#Su#Görev#Vücut

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