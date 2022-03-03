Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? İçindeki çözünmüş maddeler nelerdir?

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Dünya üzerindeki her canlı için su yaşama devam ettirme noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Atomları üzerinden taşımış olduğu yapı ile beraber hem fiziksel hem de kimyasal özellikler gösterdiği ne söylemek mümkün. Bu yönüyle belli başlı bazı bileşimler ve özellikleri ile bir araya gelmek suretiyle su oluşumu sağlanır.

Suyun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel olarak öne çıkan özellikleri ile beraber su günlük yaşamın en önemli yapıları içerisinde gelir. Hatta oksijenden sonra en önemli kaynak olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu doğrultuda değişik fiziksel özellikleri ile ifade edilmektedir.

- Spesifik bir ısıya sahiptir. Özellikle soğuk ısınıp soğukken enerji depolama gerçekleştirir.

- Su saf haldedir, asidik ve bazik özelliği yoktur.

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- Civa harici sıvı temas yoluyla ısı etkin şekilde ulaştıran yapılar içerisinde gelir.

- Su molekülleri 0 ila 100 derece arasında sıvı olarak bulunmaktadır.

- Oldukça iyi bir çözücüdür.

- Su molekülleri yeryüzünde sıvı, katı ve gaz halde bulunur.

- Özellikle temiz su en yüksek + 4 santigrat derecede yoğunluğa ulaşır.

Bu şekilde öne çıkan özellikleri ile beraber fiziksel açıdan günlük yaşamda etkisini gösterir.

Suyun Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda kimyasal özellikleri üzerinden su ön plana çıkmaktadır. Tabii kimyasal özellikleri fiziksel yapısına bağlı olarak görünmeyen ve daha içten bir etki olarak öne çıkar.

- Oda sıcaklığında sıvı haldedir.

- Işığı emerek absorbe eder.

- Oldukça iyi bir çözücüdür.

- Yüksek kohezyon ve adezyon kuvvetleri vardır.

- Yüksek gerilim

- Kılcal hareket

- Yüksek erime ısısının sahiptir.

- Özgül ısısı yüksektir.

Genel olarak yukarıda verilen kimyasal özellikleri ile beraber su yaşamın en önemli temel parçaları içerisinde gelir. Özellikle dünyanın farklı bölgelerinde hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri sayesinde değişik hallerde bulunur. Diğer yandan bu özellikleri ile canlılar için farklı faydalar sunduğunu ifade etmek mümkün.

Suyun İçindeki Çözünmüş Maddeler Nelerdir?

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Su ile ilgili merak edilen bir diğer özellik ise içerisinde çözülmüş olan maddelerdir. Özellikle kendi yapısında oluşturması ile beraber suyun içerisinde çözülmüş olan birtakım maddeler bulunur. Bunlar içerisinde kalsiyum ve magnezyum ile oksijen başta olmak üzere, aynı zamanda sülfat, nitrat ve klorür yer aldığını ifade etmek gerekir. Bunlar genel olarak kalıcı sertlik ve geçici sertlik yapısına bağlı şekilde su içerisinde yer alır. Özellikle suya sertlik veren mineraller olarak magnezyum ve kalsiyum çözülmüş şekilde su içerisinde yer alır. Bu bağlamda suda çözünmüş olan maddeler iyon değerlerine bağlı şekilde farklı miktarlar üzerinden ön plana çıkar. Böylece suyun göstermiş olduğu fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinden önemli bir yere sahiptir.

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Suyun Özelliğini Belirleyen Tanımları Nelerdir?

Fiziksel ve kimyasal ile çözünmüş ya da çözünmemiş birçok yapı kapsamında, suyun özelliğini belirleyen tanımlar konulmaktadır.

- Suyun pH değeri

- İletkenlik

- Sertlik derecesi

- Toplam çözünmüş katı madde

- Alkalinite

- Klorür

- Demir

- Silis

- Demir ve mangan

- Sülfat

Yukarıda öne çıkan özellikleri ile beraber su tanımlanır. Bu sayede suyun yapısı oluşması ile günlük yaşamda amaca uygun olarak farklı biçimlerde kullanılır. Özellikle en fiziksel hem de kimyasal özellikleri eşliğinde yaşamın en önemli unsurlar içerisinde gelir.