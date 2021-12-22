Suyun buharlaşması fiziksel mi kimyasal mı ve neden?

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Kimyasal ve fiziksel çözülme birbirinden tamamen farklı şekilde gerçekleşir. Biri maddesel yaşanan hale değişimi ile etki olurken diğeri ise moleküler tepkime üzerinde öne çıkar. Ancak bu konuda suyun buharlaşmasının fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğu önemli konular içerisinde yer alıyor.

Suyun Buharlaşması Fiziksel mi Kimyasal mı?

Suyun buharlaşma olayı pek çok farklı açıdan günümüzde değişik yerlerde kullanılır. Günlük yaşamda da aynı zamanda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda ise suyun buharlaşmasının fiziksel bir süreç olduğunu anlatmak gerekir. Daha doğrusu suyun buharlaşması fiziksel bir çözünmedir.

Suyun Buharlaşması Neden Fizikseldir?

Genel olarak erime, donma, kaynama ve buharlaşma gibi süreçler fiziksel bir yapı olarak öne çıkar. Bu doğrultuda farklı maddeler birbirinden hal değişimleri ile beraber ayrılır. Bu da bir çözümünün fiziksel olduğunu ortaya çıkar. Bu gibi sebeplerden dolayı suyun buharlaşması da aynı şekilde bir fiziksel olaydır. Yani daha doğrusu suyun buharlaşması genel anlamda fiziksel çözülme olarak ön plana çıkar. Bu şekilde suyun buharlaşması ile beraber hal değişimi yaşanır ve buna göre fiziksel çözünme oluşur.