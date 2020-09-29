Süveyş Kanalı nedir? Süveyş Kanalı nerede ve uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı hakkında bilgi

Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinde ticaret yollarının gelişmesi ve genişlemesi adına Mısır'ın Osmanlı devletinin hakimiyeti altında olduğu bir dönemde açılan bir kanal olarak bilinmektedir. 1869 yılında yapılandırılan kanalın ilk uzunluğu 164 kilometre, buna karşılık derinliği ise 8 metre olacak şekilde ayarlanmıştır.

Süveyş Kanalı Nedir?

Marlboro kanalı olarak da tanınan Süveyş kanalı, 17 Kasım 1869 tarihinde tamamlanmıştır. Gemilerin geçiş güzergahını kolaylaştırmak, bununla beraber yaşanacak olan ticaret ve diğer ilişkilerin gelişmesini artırmak adına önemli bir yere de sahiptir. Beşeri bir yapı olan Süveyş kanalı, insan eliyle yaklaşık 10 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır.

Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıta üzerinde hakimiyet alanı bulunan Süveyş kanalı, deniz ulaşımında kolaylıklar sağlamak adına inşa edilmiştir. Günümüzde Süveyş kanalı üzerinden geçen gemiler için, gerek boyut gerek ise yapmış olduğu taşıma işlemi karşılığında belirlenmiş bir ücret tahsili yapılmaktadır. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, dünyada bulunan hemen hemen tüm millet ırkının geçiş hakkının bulunduğu kanal, savaş veya barış durumunda ticaret ve savaş gemileri üzerinden de bir sınırlandırılmaya tabi tutulmamıştır.

Süveyş Kanalı Nerede ve Uzunluğu Kaç Km?

Süveyş kanalı, Mısır topraklarında yer alan yapay yollarla işlenmiş bir su geçidi olarak bilinmektedir. Kanalın ilk inşa sürecinde uzunluk ölçüsü 164 kilometre olarak belirlenmiştir. Daha sonra yaşanan gelişmeler ışığında ve gemilerin geçiş rotalarının kanal sayesinde kısalması üzerine zamanla kanal uzunluğunu genişletecek yollar aranmıştır. 2010 yılında kanalın genişlemesi için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu sayede Süveyş kanalı, günümüzde de son halini alan 193 km uzunluk, 205 metre genişlik ve 24 metre derinlik standartlarına ulaşmıştır.

Deniz suyundan yararlanılan kanalın belirli bir set düzeneği bulunmamaktadır. Bu yüzden deniz suyu, Süveyş kanalına serbestçe bir akış göstermektedir. Süveyş kanalı, dar inşası sebebiyle tek şeritli bir şekilde yol almaktadır. Kanalın kuzey bölgesindeki girişi 22 kilometre iken, güney tarafında bulunan girişi ise 9 kilometredir.

Mısır hükümet yönetimi altında, Süveyş Kanal Otoritesi tarafından korunan ve yönetilen kanal, ülke ekonomisinin gelişmesinde de önemli bir yere sahiptir. Günlük ortalama 74 geminin geçiş yaptığı ve bu sayede her gün yaklaşık yedi milyon dolar kazanç kapısını oluşturan Süveyş kanalı, Mısır'ın en büyük üçüncü döviz girdisidir.

Süveyş Kanalı Hakkında Bilgi

Süveyş kanalının tarihçesine baktığımız zaman, bu sürecin ilk başta Firavunlar dönemine kadar gittiği görülmektedir. Firavun 2. Ramses döneminde yapımı tamamlanarak açılan kanalın, zamanla kumla dolup, tekrardan kapanmasıyla bu süreç sekteye uğraşmıştır. Ancak 8. yüzyıla kadar bir şekilde Romalılar, İslam hakimiyetinde bazı devletçikler ve Halife Ömer döneminde tamir edilerek, bir süreliğine de olsa tekrardan aktif durumuna getirilmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine 16. yüzyıla kadar Portekizlerin baharat yolunu keşfi ve Osmanlı devletinin yaşanan bu hususları tehdit görmesi üzerine, Mısır topraklarında yer alan Süveyş kanalı projesi yeniden tartışmaya açıldı fakat girişimler bir süre daha ilerleyemedi.

Napolyon'un, Mısır'ı işgal etmesi üzerine kanal açma fikri beyanen devam etti, lakin bu da iki deniz arası fazla bulunan 10 metre yükseklikten dolayı sekteye uğradı. Tüm bu gelişmeler dahilinde son olarak, Osmanlı devletinin yönetiminde olan Mısır'da, kanalın açılması için bir Fransız şirketle anlaşıldı. 10 yıl boyunca inşası devam eden kanal sonunda açıldı. Ancak İngiltere'nin bu durumu desteklememesi ve Mısır'ı işgal etmesi üzerine, kanalın hakimiyeti tamamen İngilizlerin eline geçmiş oldu.