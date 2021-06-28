Suv Nedir Ve Açılımı Nasıldır? Suv Araç Çeşitleri Ve Özellikleri

SUV araçlar, günümüzde en çok tercih edilen ve rahatça alıcı bulan araçlardır. Araç seçimi genellikle kişilerin zevkine ve ekonomik durumuna göre şekillenmektedir. Parasal yönden sıkıntısı olmayan kişiler genel olarak büyük ve kullanışlı araçları seçerler. Bu yüzden SUV araçlar sıklıkla tercih edilen araçlar olmuştur.

SUV Nedir ve Açılımı Nasıldır?

SUV, yerden yüksek yapıları olan ve kamyonet özelliğine sahip yolcu taşıma araçlarına verilen isimdir. Bu araçlar son derece geniş yapıları ile dikkat çekmektedir. Geniş ve kullanışlı olan bu araçlar asfalt dışında da rahatça gidebilmektedir. Yani farklı araziler için SUV araçlar rahatlıkla tercih edilebilir.

Aldığınız aracın çok fonksiyonlu ve gösterişli bir yapısı olmasını istiyorsanız eğer SUV araçlar doğru seçim olacaktır. Bu araçlar ile hayattan daha büyük bir zevk alabilirsiniz. Mükemmel bir tasarıma sahip olan SUV araçların bazılarında off-road özelliği de bulunmaktadır. Bu yüzden farklı SUV araçlar ortaya çıkmıştır. SUV araçlar, çeşit yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir.

Sport Utility Vehicle olarak açılımı yapılan SUV, Spor Amaçlı Taşıt anlamına gelmektedir. SUV araçlar minivan özelliğinin yanında aynı zamanda station wagon özelliklerine sahiptir. Buradan anlaşılacağı üzere SUV araçlar son derece ilgi çekici bir yapıya sahiptirler.

Özellikle rahatına düşkün olanların SUV araçları tercih etmesi lazımdır. SUV araçlar rahatlık konusunda oldukça yararlı olmaktadır. Çünkü bu araçlarda oldukça büyük bir sürüş rahatlığı bulunmaktadır. Asfaltta veya farklı bir arazide SUV araçlar ile rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Bu rahatlığı sağlayansa SUV araçlarda yer alan teknik mimari ve yerden yüksek yapılarıdır.

SUV Araç Çeşitleri ve Özellikleri

SUV araçlar sağladığı konfor ve rahat sürüş imkanı ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmışlardır. Bu ilgi sayesinde son dönemde alınan çok sayıda SUV araç olduğu görülmüştür. SUV araçlar Türkiye'de genel olarak jip olarak bilinmektedir. Bazı ülkelerde ise 'arazi aracı' veya 'dört çeker' olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz.

- SUV araçların motorları oldukça yüksek hacimlidir,

- SUV araçlar yapısından dolayı fazla yakıt yakarlar,

- SUV araçların karoserleri yüksek ve geniştir,

- Güçlü ve gösterişli tasarımları vardır,

- Güçlü motor ve zengin bir donanım bulunmaktadır.

Popüler Olan SUV Araç Çeşitleri

- DACİA DUSTER: Dizel ve benzinli olarak piyasada bulunmaktadır. 4×4 ve 4×2 seçenekleri vardır.

- VOLKSWAGEN TIGUAN: Son derece tutulan bir model olan TIGUAN, tasarım ve teknoloji harikası bir araçtır.

- SEAT ATECA: TIGUAN ile benzer özellikler görülen ATECA son derece dikkat çekici bir görünüşe sahiptir. Bu aracı 1.4 TSI ve 1.6 TDI motor seçenekleriyle satın alabilirsiniz.

- NISSAN QASHQAI: Dünyanın birçok noktasında tercih edilen bu araç benzinli ve dizel motor seçenekleri ile bulunabilmektedir.

- RENAULT CAPTUR: Clio modeline benzeyen bu araç Clio'ya göre daha yüksek bir yapıya sahiptir. Hem dizel hem de benzinli motor seçeneklerine sahiptir.

- PEUGEOT 3008: Dinamik ve kullanışlı bir SUV aracı olarak bilinmektedir. Verimli bir motora sahip olduğu için oldukça tutulan bir araç olmuştur.

SUV araçlar modern çapa ayak uydurmuş olan rahat araçlardır. Bu araçlar ile çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Bu araçların güçlü motorları vardır. Ayrıca donanım açısından oldukça gelişmiş araçlar olduğunu bilmelisiniz.