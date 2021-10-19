Suudi Arabistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Suudi hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Suudi Arabistan Arap Yarımadasında yer almaktadır.

Suudi Arabistan Hangi Kıtada Yer Alır?

Suudi Arabistan Asya kıtasında yer almaktadır. Asya kıtasının batısında yer almaktadır.

Suudi Arabistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Suudi Arabistan yarım küre olarak kuzey yarım kürede yer almaktadır. Asya kıtasında bulunan Suudi Arabistan Arap yarımadasında yer almaktadır. Arap yarımadasının en büyük ülkesidir.

Suudi Arabistan Hangi Dine Mensup?

Suudi Arabistan ülkesinin büyük çoğunluğu Müslümandır. Ülkenin %97’sini Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslümanların çoğunluğu Sünni’dir fakat ’lük kısmı Şii’dir.

Suudi Arabistan Hangi Dili Konuşuyor?

Suudi Arabistan ülkesinin resmi dili Arapçadır. Resmi dili Arapça olsa da ülkede konuşulan Arapça dilinde lehçe farklılıkları bulunmaktadır.

Suudi Arabistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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Resmi dili Arapça olan Suudi Arabistan alfabe olarak da Arap alfabesini kullanmaktadır.

Suudi Arabistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

Suudi Arabistan Hicri takvim kullanmaktadır. Hicri takvime Müslüman takvimi veya İslami takvim de denmektedir.

Suudi Arabistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Suudi Arabistan para birimi olarak Suudi Arabistan Riyali kullanmaktadır. Suudi Arabistan Riyali sadece Riyal olarak da bilinmektedir.