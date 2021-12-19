Sütün cilde faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Süt cildi beyazlatır mı, çiğ süt yüze sürülür mü?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yönetim istifa tezahüratlarıFenerbahçe-Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' tezahüratları!#Fenerbahçe
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi#Süper Lig
Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu olduVakıfbank 4. kez dünya şampiyonu oldu#Vakıfbank
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Kocadan kritik uyarıCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca'dan kritik uyarı!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sütün cilde faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Süt cildi beyazlatır mı, çiğ süt yüze sürülür mü?

Sütün cilde faydaları nelerdir, neye iyi gelir Süt cildi beyazlatır mı, çiğ süt yüze sürülür mü

Kadınlar genel olarak cilt bakımına çok önem verirler. Sağlıklı ve güzel görünen bir cilt her kadının hayalidir. Cilt güzelliğinin korunması için doğru ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Süt de cildi güzelleştiren ürünlerden bir tanesidir. Sütün Cilde faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Süt cildi beyazlatır mı, çiğ süt yüze sürülür mü tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Süt geçmişten günümüze cilt bakımında kullanılan ve en bilinen ürünlerden bir tanesidir. Süt içerdiği vitamin ve mineral açısından cilt güzelliğini sağlamaktadır. 

 Sütün Cilde Faydaları Nelerdir? 

 Sütün cilde çok sayıda faydası bulunmaktadır. Süt kaynatıldığı takdirde içeriğindeki çok sayıda besin değeri düşecektir. O nedenle süt çiğ olduğu takdirde cilde daha iyi gelebilir. Ham süt ciltteki ölü derilerin temizlenmesini sağlayacaktır. İçeriğindeki laktik asit sayesinde süt ölü derilere nüfuz ederek cildi derinlemesine temizlenebilir. Süt cilde zarar vermeden cildin temizlenmesini sağlayacaktır. Süt doğru kullanıldığı takdirde cilt rengini düzenleyecektir. Cilt bakımında süt kullanıldığında cilt tek tip bir renge kavuşur. Hava olayları nedeni ile yüzde gelişen lekelerin giderilmesi için de süt kullanılabilir. 

 Neye İyi Gelir? 

Haberin Devamı

 Çiğ süt genellikle ciltteki lekelenmelerin giderilmesini sağlar. Özellikle ciltte oluşan sivilcelerin giderilmesi için süt maskesi de yapılabilir. Yüz bölgesinde yer alan yağ birikimlerinin giderilmesi için de süt kullanılmalıdır. Çok faydalı bir besin maddesi olan süt cildin genç kalmasını da sağlayacaktır. D vitamini açısından zengin olan süt kolajen miktarını arttıracaktır. Süt ayrıca cildin yaşlanmasını önleyecektir. Genç bir cilde sahip olmak için düzenli olarak süt maskesi yapılabilir. Süt maskesi genellikle cildin dinamik kalmasına önemli bir katkı sunacaktır. 

 Süt Cildi Beyazlatır Mı? 

 Geçmişten günümüze cilt temizliğinde süt yoğun olarak kullanılmaktadır. Vitamin ve mineral içeriği yüksek olan süt sayesinde cilt renginde önemli değişiklikler olur. Özellikle güneş lekelerinin giderilmesi için de süt yoğun olarak kullanılmaktadır. Çiğ süt cildi beyazlatmaktadır. Ten rengini düzenleyen süt kararmalara karşı da çok faydalıdır. Cilt kararmalarının giderilmesi içi düzenli süt maskesi yapılmalıdır. Hava olayları nedeni ile yüzde oluşan cilt lekelenmelerinin giderilmesi için süt kullanılmalıdır. 

 Çiğ Süt Yüze Sürülür mü? 

 Çiğ süt genellikle cilt temizliğinde kullanılır. Pişen sütteki besin değerleri düşeceği için yüze genellikle çiğ süt sürülür. Çiğ süt yüzdeki lekeleri gidererek daha sağlıklı bir cilde sahip olunmasını sağlayacaktır. Çiğ süt yüzdeki ölü derileri gidereceği için düzenli olarak yüze sürülmelidir. Yüze genellikle çiğ süt sürülür. Bu şekilde süt içerisinde bulunan vitamin ve mineraller de cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayacaktır. Süt içerisinde bulunan laktik asit sayesinde yüz üzerindeki ölü deriler de giderilir. Çiğ süt cilde zarar vermeden ölü derilerin giderilmesini sağlayacaktır. Çiğ süt maskesi ciltteki renk farklılıklarını da giderebilir. 

 Sütün Cilt Güzelliği Üzerindeki Etkileri Nelerdir? 

Haberin Devamı

 Çiğ süt geçmişten günümüze cilt güzelliğinde oldukça etkilidir. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın güzelliğinin sebebi de genellikle süt olarak bilinmektedir. Kadınlar sütün içeriğindeki vitamin ve mineralleri kullanarak eşsiz yüz maskeleri oluşturabilirler. Süt genellikle cilt güzelliği için de faydalıdır. Hava olayları nedeni ile yüz bölgesinde oluşan lekelenmelerin giderilmesi için çiğ sütten faydalanmak gerekmektedir. Düzenli olarak süt maskesi yüze uygulandığında bir süre sonra ciltteki her türü bozukluklar da giderilecektir. Süt maskesi kullanımı cildi nemlendirmekte de oldukça etkilidir. Ciltteki her türlü lekelenmenin giderilmesi için süt doğru olarak kullanılmalıdır. Sütün yüze uygulanmasının ardından belli aralıklar ile tekrar edilmesi gerekmektedir. Süt yüze uygulandığı takdirde cilt tonlarında eşitlik sağlanır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat