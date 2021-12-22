Sütten yoğurt yapılması fiziksel mi kimyasal mı ve neden?

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Arama motorlarında sıklıkla araştırılan sütten yoğurt yapılması fiziksel mi kimyasal mı sorusu pek çok alanda tartışılmaktadır. Çok sık araştırılan bu konu pek çok öğrencinin de merak ettiği alanlardan birisidir.

Sütten Yoğurt Yapılması Fiziksel Mi Kimyasal Mı?

Sütten yoğurt elde edilmesi kimyasal bir değişim olmaktadır. Kimyasal değişimlerden sonra maddenin iç yapısında değişiklikler olur ve yeni maddeler oluşmaktadır. Buna bir örnek olarak da sütün mayalanıp yoğurt elde edilmesidir.

Maddelerde görülen değişimler fiziksel ve kimyasal olarak iki grupta incelenmektedir. Fiziksel değişimlere örnek suyun kaynaması veya buzun erimesi verilebilir. Fiziksel değişimlerde maddeler sadece fiziki değişime uğramaktadır. Maddelerin kimyasal yapılarında hiçbir değişim yaşanmaz. Fakat sütten yoğurt yapılması kimyasal bir değişime örnek olmaktadır.

Sütten Yoğurt Yapılması Neden Kimyasal Bir Değişimdir?

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Fiziksel değişime uğrayan maddeyi eski haline getirmek mümkündür. Fakat kimyasal değişimlerde maddeleri eski haline döndürmek mümkün değildir. Kimyasal değişim maddelerin iç yapısında meydana gelen değişimler olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal değişim sonrasında maddelerin yapısında değişiklik olur ve ardından yok olur. Bu nedenle sütten yoğurt yapılması kimyasal değişime örnek olarak verilmektedir.