Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların yaşamında yer alan duygular evrenseldir. Bu sebepledir ki atasözleri de evrensel kabul edilmektedir. Atasözleri geçmişte yaşamış olan insanların tecrübeleriyle oluşmuştur.

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözünün anlamına bakıldığı zaman şöyle bir anlam çıkmaktadır; İnsanlar yaşamış oldukları bazı durumlardan dolayı önemli kötülükler alırlar ve bundan bir ders çıkarırlar. Böylelikle ona benzer durumlar ile karşılaştığı zaman önlem alarak davranır ve uyanık olurlar. Yapılan bir yanlışa yeniden düşmüş olan bir kişinin diğer olayda nasıl tedbirli davrandığı görülmektedir.

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Örnek cümle ise şu şekildedir; Geçenlerde yapmış olduğu hatayı şimdi yapmamış demek ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.