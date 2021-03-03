Sütle Giren Huy Canla Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sütle giren huy canla çıkar atasözü gerçek anlamda da mecaz anlamda da kullanılabilen atasözlerimiz arasında yer alır.

Sütle Giren Huy Canla Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir insanın küçükken edindiği huy o ölene kadar kaybolmaz. İnsan küçükken hangi alışkanlıkları edindiyse, nasıl bir kişilik kazandıysa bu huyu ölünceye kadar beraberinde taşır.

Sütle Giren Huy Canla Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O küçükken de kitap okumayı çok severdi. Bu yüzden şu a kendine ait kocaman bir kütüphanesi var çünkü sütle giren huy ancak canla çıkar.