Sütle Giren Huy Canla Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede çeşit çeşit atasözü vardır. Sahip olduğumuz her atasözü bazı durumları çok daha iyi ifade etmemizi sağlar. Sütle giren huy canla çıkar atasözü de dilimiz açısından oldukça değerlidir. Peki sütle giren huy canla çıkar atasözü ne anlama gelir? Sütle giren huy canla çıkar atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Sütle giren huy canla çıkar atasözü neyi ifade eder? Sütle giren huy canla çıkar atasözü ile ilgili ihtiyacınız olan tüm detayları derledik.
Sütle giren huy canla çıkar atasözü gerçek anlamda da mecaz anlamda da kullanılabilen atasözlerimiz arasında yer alır.
Sütle Giren Huy Canla Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir insanın küçükken edindiği huy o ölene kadar kaybolmaz. İnsan küçükken hangi alışkanlıkları edindiyse, nasıl bir kişilik kazandıysa bu huyu ölünceye kadar beraberinde taşır.
Sütle Giren Huy Canla Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
O küçükken de kitap okumayı çok severdi. Bu yüzden şu a kendine ait kocaman bir kütüphanesi var çünkü sütle giren huy ancak canla çıkar.