Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümünün kapsamında aynı zamanda yoğurt, tereyağı ve peynir üretimi oldukça önemli bir role sahip nitelikteki akademik bir disiplindir.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Süt ve Ürünleri T(MYO) Bölümü, öğrencilerine süt işleme, süt depolama, ayırma, homojenleştirme ve pastörize etme işlemlerini içeren bir eğitim sağlar. Tüm bu eğitim konusunu oluşturan işlemlerin yanı sıra, sütten yoğurt, tereyağı ve peynir üretimi konularını da kapsamı içinde bulundurur.

Süt ve Ürünleri bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler “Süt ve Teknolojisi Önlisans Diploması” alma hakkına kavuşur. Süt ve Ürünleri (MYO) Bölüm, 2 yıllık önlisans programı olup ayrıca 4 yıllık önlisans Programı olarak da tamamlanabilmektedir. Bunun için ise; Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan elde edecekleri puan önemli bir rol oynayacaktır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Nedir?

Süt ve Ürünleri (MYO), sıvı sütün üretimi, bu sütün işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı olan ilke ve uygulamaları kapsamaktadır. Bu program kapsamında; Sütün bileşenleri, temel süt işleme prensipleri (Buna örnek olarak; Pompalama, pastörizasyon, ayırma gösterilebilir. ), sütün depolanması, sütün dağıtımı, sütün güvenliği ve kalitesi yer alır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün amacı; sıvı haldeki sütün üretiminden bu sütün işlenmesi ve pazarlanmasına kadar olan tüm süreçler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirerek ilgili sektöre önemli bir katkı ve yarar sağlamak olmaktadır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümünü başarıyla tamamlayan ve mezun olma hakkını elde eden bireyler, süt ve ürünleri üretimi sektöründe yer alırlar. Bu sektörde ise süt ve ürünlerinin işlenmesinden pazarlanmasına kadar olan tüm süreçlerde önemli sorumluluklara sahip olurlar.

Süt ve Ürünleri (MYO) Kaç Yıllıktır?

Süt ve Ürünleri (MYO), üniversitelerde Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitimi sağlanmakta olan 2 yıllık önlisans bölümüdür.

Süt ve Ürünleri (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Süt ve Ürünleri (MYO) okumak isteyen öğrenci adaylarının gerekli taban puana sahip durumda olmalarının yanı sıra sektöre merak ve ilgi duymasının da büyük bir öneminin varlığı söz konusudur.

Süt ve Ürünleri (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Süt ve Ürünleri öğretimi Türkçe dilinde yapılmaktadır. Ancak her sektörde olduğu gibi süt ve süt ürünleri sektöründe de İngilizcenin önemi oldukça büyüktür.

Süt ve Ürünleri (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Süt ve Ürünleri bölümüne yalnızca TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilmektedir. Bu nedenle Süt ve Ürünleri bölümüne kayıt yaptırabilecek düzeyde TYT puan düzeyine sahip olunması çok önemli bir konudur.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede Süt ve Ürünleri (MYO) bölümünde eğitim almak isteyen öğrenci adaylarının sorumlu olduğu çok çeşitli derler bulunuyor. Bu dersler;

- Süt İşletmelerinde Temel İlkeler,

- Hijyen ve Sanitasyon,

- İçme Sütü ve Konsantre Süt Ürünleri Teknolojisi,

- Laboratuvar Teknikleri,

- Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi

- Hayvanları Besleme ve Süt,

- Gıda Endüstrisi Makineleri,

- Çiğ Süt Analizleri,

- Süt Hayvanları Yetiştiriciliği,

- Süt Mikrobiyolojisi,

- Süt Tesisleri Kuruluş ve Organizasyonu,

- Peynir Teknolojisi,

- Dondurma Teknolojisi

- Paketleme Teknolojisi,

- Özel Süt Ürünleri,

- Tereyağı Teknolojisi,

,- Yöresel Peynir Teknolojisi

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünü başarıyla bitiren mezunların başta Süt ve Süt Ürünleri üzerine faaliyet gösteren özel firmalar olmak üzere devletin ilgili bakanlıklarının bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları bulunmaktadır. Ancak devletin ilgili kurum ve kuruluşlarında çalışma hakkı elde etmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanı elde edilmesi önemli bir husustur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerin Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümlerinden mezun olan kişilerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bunlardan bazıları ise;

- Sütlü Tatlı Üretim Atölyeleri,

- Dondurma Firmaları,

- Sıvı Süt Üretimi Firmaları,

- Yoğurt ve Ayran Üretim Fabrikaları,

- Peynir Üretim Fabrikaları,

- Süt Kooperatifleri,

- Mandıralar,

Süt ve Ürünleri (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanlarını Süt ve Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurumlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra devletin ilgili kurum ve kuruluşları da bu kişilerin önemli çalışma alanları arasında kendisine yer bulmaktadır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümünde eğitim görmek isteyen öğrenci adayları için çeşitli üniversite alternatifleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde listelenebilir;

- Selçuk Üniversitesi (Konya )

- Pamukkale Üniversitesi ( Denizli)

- Bingöl Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır)

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi ( Bursa)

- Aksaray Üniversitesi

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)