Süt Ve Besi Hayvancılığı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Süt ve besi hayvancılığı bölümü, kaliteli süt ve süt ürünleri üretmek ve de hayvanların beslenmesi, ağılların düzenlenmesi gibi konularda temel eğitimler veren toplam olarak 2 yıllık bir önlisans programı olmaktadır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Nedir?

Günümüzde süt ve besi hayvancılığı bölümü önlisans programı olup süt ve süt ürünleri üretimi ve besi hayvancılığı yetiştirmek ile ilgili bir bölümdür. Bu bölümü tercih etmeyi isteyen öğrencilerde sorumluluk sahibi ve hayvanlara karşı da sevgi dolu olması aranmakta olan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün temel amacı iyi verim ve de kaliteli ürünler elde edebilmek, elde edilen ürünlerin kalite kontrol standartlarına en uygun olmasını sağlayabilmek ve satış amacı ile hazırlanmasını sağlayacak bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümünden Mezunlar Ne İş Yapmaktadır?

Süt ve besi hayvancılığı bölümünden mezun olan bireyler iş hayatları içinde veteriner hekimlere yardımcılık ve hayvanların bakımları yapabilirler. Ayrıca hayvan beslenmesini sağlamak ile hayvan hastalıklarına karşı gerekli önlemleri almak gibi işlerde de görev yaparlar. Bölümden mezun olan kişilere Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Teknikeri unvanı verilmektedir.

Bu bölümün teknikerlerinin yapacağı işler arasında da süt hayvanlarının ırkını geliştirici araştırma ya da geliştirme faaliyetlerinde bulunma, hayvanların hemen hemen her türlü bakım ve hayvan beslenmesinden sorumlu olma, çiftliklerin ya da ağılların düzenlenmesini sağlama, hayvan hastalıkları ile genel olarak mücadele etme, hayvanlardan elde edilmekte olan süt ve süt ürünlerinin satışını sağlama gibi işler yaparlar.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Türkiye’de süt ve besi hayvancılığı bölümünün öğrencileri toplamda 4 dönemlik (2 yıllık) eğitim hayatları boyunca hayvanların beslemesi, hayvanların sağlığı ve pek çok dersle karşı karşıya gelirler.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Süt ve besi hayvancılığı bölümünü okumak için öğrenciler ilgili bölümü kazanmaları gerekli olup bu kişilerin disiplinli olması gereklidir.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü İngilizce midir?

Süt ve besi hayvancılığı bölümü Türkçe bir bölümdür.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölümü isteyen öğrenciler TYT puan türünden tercih yapmalıdır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Süt ve besi hayvancılığı bölümünü kendi tercih listesinde bulunduracak olan aday öğrenciler için;

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

Hayvan Besleme,

Yem Bitkileri Üretimi,

Tarım Ekonomisi,

Genetik ve Hayvan Islahı,

Organik Tarım İlkeleri ve Mevzuat,

Hayvancılıkta Sağlık Koruma,

Yem Analiz ve de Değerlendirme Teknikleri

Hayvansal Ürünler ve Teknolojisi,

Hayvan Hastalıkları en başlarda olmak üzere, pek çok dersten toplam 2 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Yukarıdaki dersleri başarılı olacak şekilde bitirdikleri zaman Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Önlisans Diplomasını da elde edeceklerdir.

Ayrıca süt ve besi hayvancılığı bölümü öğrencileri dikey geçiş sınavı ile geçebilecekleri 4 senelik lisans bölümleri de aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu bölümler;

Hayvansal Üretim,

Biyoloji,

Süt Teknolojisi,

Tarımsal Biyoteknoloji ve de Zootekni olarak yer almaktadır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümünden Mezunların İş Olanakları Nelerdir?

Ülkemizde süt ve besi hayvancılığı bölümü yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu bölüm mezunu olan kişiler birçok hayvancılık alanlarında kendilerine yer bulabilirler. Ayrıca bölüm mezunlarının da yapacakları en akıllıca girişim aslında kendi işini kurmaları olacaktır. Büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıp iyi kazanç elde etmek son dönemlerde sağlıklı beslenme ön planda olduğu içinde mümkün olmaktadır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Süt ve besi hayvancılığı bölümü çalışma alanları;

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı,

Büyükbaş Hayvancılık İşletmeleri,

Küçükbaş Hayvancılık İşletmeleri,

İlgili Bakanlığa Bağlı Müdürlükler,

Belediyeler,

Özel Süt Ve Besi Hayvancılığı İşletmeleri,

Hıfzıssıhha Enstitüleri,

Kendi İş Yerleri,

İlçe Tarım Müdürlükleri,

Özel Sektör İşletmeleri ve de

Sağlık İl Müdürlükleri olarak yer almaktadır.

Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Bu sektörle ilgili resmi kurumlar ile birlikte özel işletmelerde çalışacak ya da kendi işletmesini kuracak olan meslek elemanları yetiştiren bir bölüm olan süt ve besi hayvancılığı bölümü bulunan üniversitelerden bazıları şunlardır:

Ege Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

Dicle Üniversitesi ve de

Uludağ Üniversitesi bunlardan bazılarıdır.

Süt ve besi hayvancılığı bölümüne öğrenci alınırken puan türü olarak TYT puanı dikkate alınmaktadır.

Ülkemizde süt ve besi hayvancılığı bölümünde toplamda 2 yıllık bir eğitim verilmektedir. Aday öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile 120 AKTS hakkını doldurmaları gereklidir. Ayrıca ilgili üniversitelerin mezuniyet koşullarını da kişilerin yerine getirmeleri gerekmektedir.