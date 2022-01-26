Süt ürünleri nelerdir? Fermente, konvensiyonel, fırınlanmış ve probiyotik süt ürünlerinin isimleri, özellikleri ve faydaları

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Süt; dişi memeli hayvanların dünyaya getirmiş oldukları yavrularını besleyebilir olmaları için, meme bezlerinde oluşan ve yavru için gerekli olan her türlü besin maddesini içerisinde barındıran hafif sarımsı beyaz sıvıya verilen addır.

Süt Ürünleri Nelerdir?

Süt adı verilen ve insan sağlığı için önemli bir besin kaynağı olan sütten çok çeşitli ürünler elde edilmektedir. Bunları şu şekilde listelemek mümkündür:

- Süt

- Ayran

- Kefir

- Krema

- Peynir

- Yoğurt

- Tereyağı

- Labne peyniri

- Ekşimik

- Lor peyniri

- Dondurma

Fermente Süt Ürünlerinin İsimleri, Özellikleri ve Faydaları

Fermente süt ürünlerinin başlıcaları;

- Yoğurt,

- Kefir

- Ayran,

- Kımız,

- Quark

- Asidofiluslu süt

- Viili

- Taette

- Dondurma

Fermente süt ürünleri insan sağlığı bakımından büyük öneme sahiptir. Fermente süt ürünlerinin üretimi için, çeşitli starter kültürler kullanılarak fermente edilmesi sonucunda (özellikle laktik asit fermantasyonu) oluşur. bu ürünler farklı kıvam ve aromaya sahip olan süt ürünleri olarak ortaya çıkar. bu ürünlere de fermente süt ürünleri adı verilmektedir.

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Fermante süt ürünlerinin düzenli tüketimi sonucunda insan sağlığına önemli katkıları bulunmaktadır. Fermente süt tüketiminin faydalarını ise şu şekilde maddeler halinde vermek mümkündür:

- Mide sağlığını korunmasına yardımcı olur

- Hazmı kolaylaştırır

- Doğal besinlere karşı ortaya çıkabilecek alerji reaksiyonlarını azaltıcı rol üstlenir

- Yağların sindirimini kolaylaştırır

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Osteoporoz riskini azaltır

- Antibiyotik ve radyoterapi tedavilerinin yan etkilerini azaltır

- Vücudun kalsiyum, demir ve fosfordan yararlanma imkanını arttırıcı etki yaratır.

Konvensiyonel Süt Ürünlerinin İsimleri, Özellikleri ve Faydaları

Konvansiyel anlaşmaya dayalı, anlaşmayla alakalı, anlaşmalı, uzlaşmalı anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Günümüzde konvansiyel süt ve süt ürünleri üretimi ciddi bir artış göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde süt ve süt üretimlerinin oldukça büyük bir bölümü konvensiyonel olarak üretilmektedir.

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Günümüzde üretimi gerçekleştirilmekte olan hemen hemen her süt ürünü konvensiyonel olarak üretilmektedir. Bunlar arasında:

- Süt

- Yoğurt

- Peynir

- Krema

- Tereyağı

- Ayran

Her süt ve süt ürünün insan sağlığına önemli katkıları bulunmaktadır. Aynı şekilde konvansiyonel süt ürünlerinin tüketiminin de belirli ölçülerde insan sağlığına katkısı söz konusudur.

Fırınlanmış Süt Ürünlerinin İsimleri, Özellikleri ve Faydaları

İnek sütü alerjisi söz konusu olan bireylerin bir kısmı fırınlanmış süt ürünlerini tolere edebilir olmaktadır. Süt proteinlerinin yüksek ısıda pişirilmesiile birlikte alerjenik yapısını kısmen kaybetmesinin sağlandığı bir pişirme yöntemidir. Buna göre fırınlanmış süt ürünlerine örnek olarak:

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- 150 C’de 30 dakika süreyle pişirilmiş kek,

- 200 derecede pişirilmiş sütlaç

Yukarıda verilmiş ürünleri fırında belirli bir süre pişirilmesi neticesinde alerjenik özelliklerinde bir miktar kaybolma görülür. Bu durum bazı süt ve süt ürünleri alerjisi olan bireylerin besinleri tüketebilmesine imkan sağlar.

Probiyotik Süt Ürünlerinin İsimleri, Özellikleri ve Faydaları

Probiyotik, insan sağlığı açısından çok faydalı olan dost bakterilerdir. Bu bakteriler; mide-bağırsak florasındaki doğal dengenin korunmasına önemli ölçüde yardımcı olur. Probiyotik yönden zengin olan bazı süt ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler arasında:

- Kefir

- Yoğurt

- Ayran

- Keçi sütü

- Peynir

- Tereyağı

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Probiyotik açısından zengin olan süt ürünleri daha çok fermente ürünler olmaktadır. Fermente süt ürünlerinin oldukça büyük bir bölümü probiyotik yönünden çok zengin bir yapı barındırmaktadır. Probiyotik süt ürünlerinin insan sağlığına sayısız faydaları vardır. bunlardan bazılarını şu şekilde listelemek mümkün:

- Kan basıncını düşürücü etkisi vardır,

- Kemikleri güçlendirir,

- irritabl barsak sendromunun belirtilerini hafifletici etkiye sahiptir,

- Sindirime yardımcı olur,

- Vücudu enfeksiyonlara karşı korur,

- Kolesterol üzerinde olumlu etkiye sahiptir,

- Kansere karşı koruyucudur,

- Şekeri düzenler,

- Vücut bağışıklığı üzerinde olumlu etkisi vardır,

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- Kalp sağlığının korunmasına katkı sağlar.