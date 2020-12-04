Süt Teknolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Süt kelimesi Fransızca kökenlidir. Dilimize Fransızcadan geçen kelimesinin anlamı ise dişi memelilerin yavrularını beslemek için memelerinde biriken beyaz renkli sıvıdır. Teknoloji, Fransızca kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı ise mal ve hizmetlerin üretilmesinde gerçekleştirilecek işlemler, yöntemler, bilgi biriktirme ve denetleme gibi pek çok alan yönelik uygulama bilgisidir.

Süt Teknolojisi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Süt ve süt ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler verilmesi, ürünlerin kaliteli üretimi ve kalitesinin korunması hakkında eğitim veren bir bölümdür. Ayrıca süt işletmelerinin kurulması aşamasında da bölümde verilen eğitim geçerlidir.

Süt Teknolojisi Bölümü Nedir?

Süt endüstrisine mühendis seviyesinde teknik elemanlar yetiştiren bölüm, süt veriminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinin doğru koşullarda saklanması hakkında eğitim vermektedir. Ayrıca sütten elde edilen yan ürünlerin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar düzenlemektedir.

Süt Teknolojisi Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı günümüzde faaliyetini sürdüren süt sanayisindeki işletmelerde organizasyonun sağlanması, denetimin gerçekleştirilmesi, kaliteli ve güvenilir süt ürünlerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Süt Teknolojisi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlar süt üretimi yapılan işletmelerde sütün kalitesinin korunması üzerine araştırma geliştirme çalışmalarında yer almaktadır. Süt ve süt ürünlerinde sağlığı tehdit edebilecek zararlı mikroorganizmaların incelenmesinden sorumludur. Üretilen sütlerde doğru depolama, paketleme ve piyasaya sürülmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Süt Teknolojisi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Süt teknolojisi bölümü, üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren bölümleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde 4 yıllık eğitim veren iki üniversitemiz bulunmaktadır.

Süt Teknolojisi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavından belirlenen puan türünde yeterli taban puanın alınması gerekmektedir.

Süt Teknolojisi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde süt teknolojisi bölümleri Türkçe öğretime devam etmektedir.

Süt Teknolojisi Bölümü Hangi Puan Türüne Göre Öğrenci Alıyor?

Bölüm 2 yıllık eğitim veren üniversitelerde TYT puan türüne bakılırken, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerde Sayısal puan türüne bakılmaktadır.

Süt Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 yıllık olan üniversitelerde YÖK tarafından zorunlu olan, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersleri bulunmaktadır. Ekoloji, Meteoroloji, Biyokimya, Mesleki Uygulama, Bilgi İletişim Teknolojisi, Bitki Koruma, Ekonomi, Teknik Resim ve Ölçme Bilgisi 1.sınıf dersleridir. Biyometri, Mikrobiyoloji, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları, Tarım Ekonomisi ve İşletme, Süt Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Laboratuvar Tekniği, Toprak Biimi, Tarımsal Yapılar ve Sulama 2.sınıf dersleridir. 3.sınıf dersleri ise Süt Kimyası ve Biyokimyası, Süt Endüstrisinde İşlem Mühendisliği, Süt Mikrobiyolojisi, Termodinamik, Analitik Kimya, Süt Teknolojisinde Biyoteknoloji, Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi, Peynir Teknolojisi, Tereyağı Teknolojisi, Su Ürünleri, Mühendislik Mekaniği ve Tez şeklindedir. 4.sınıf dersleri İçme Sütü Teknolojisi, Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol, Süt Endüstrisinde Soğuk Tekniği, Süt Endüstrisinde Sanitasyon, Beslenme İlkeleri, Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi, Süt Endüstrisi İşletmeciliği, Gıda Teknolojisi şeklindedir. 2 yıllık olan bölümde ise bu derslerden farklı olarak Çiğ Süt Analizleri, Süt Ürünleri Analizleri, Ambalajlama, Gıda Katkı Maddeleri, Süt Yan Ürünleri ve Kalite Güvencesi ve Standartları dersleri yer almaktadır.

Süt Teknolojisi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Pastörize süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmelerde iş imkanları bulunmaktadır. Özel sektörde mandıralarda çalışabilirler. Süt yan ürünlerinin üretiminin yapıldığı işletmelerde bulunabilirler.

Süt Teknolojisi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Peynir üreten firmalar, tereyağı, ayran ve kaymak üreten işletmeler, kozmetik ürünleri, krema, kefir ve lor gibi süt yan ürünleri hazırlayan özel işletmeler gibi pek çok çalışma alanı bulunmaktadır.

Süt Teknolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

2 yıllık olan üniversiteler;

Bingöl Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Denizli Pamukkale Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

4 yıllık olan üniversiteler;

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi