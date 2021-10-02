Süt asit midir baz mıdır? Süt çözelti midir

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Süt kavramı; dişi memelilerin yavrularını besleyebilmek için memelerinden gelmekte olan, besin değeri oldukça yüksek olan beyaz bir sıvı şeklinde ifade edilmektedir. Süt, literatür çalışmalarının genelinde açıklanmak amacı ile oluşturulmuş tanımı olarak, geniş manada “tüm memeli hayvanların yavrularının ardından meme bezlerinde meydana getirdikleri biyolojik sıvı” şeklinde nitelendirilmektedir. Yavrular, belirli bir zaman büyümeleri için mecburi tüm besin öğelerinin beraberinde, immünolojik açıdan korunmalarını da annelerinin mevcut meme bezlerinden salgılanan süt ile sağlamaktadır.



Sütün pH Değeri Kaç Olmalıdır?



Yeni sağılmış daha sağlıklı inek sütünün pH değeri 6,6 ile 6,8 arasında olmaktadır. Her ne kadar 0,2 gibi olan küçük bir fark görünmüş olsa da hidrojen iyonlarının aktivitesi bakımından bu fark son derece önemlidir. Yeni sağılmış olan sütün pH değeri 6,8’in üstünde ise, mastitis hastalığına ya da nötralize edici olan madde katıldığından şüphe etmek gerekmektedir.



Süt Bir Çözelti midir?



Süt bir çözeltidir. Çözelti veya solüsyon, iki ya da çok daha fazla olan maddenin herhangi bir oran içerisinde bir araya gelerek oluşturmuş oldukları homojen karışımdır. Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek düzeyde küçük tanecikler şeklinde dağılarak, homojen karışım oluşturması durumuna çözünme, elde edilmiş olan bu karışıma da çözelti adı verilmektedir.



Süt Asit mi Baz mı?



Sütün asit veya baz olduğunu anlayabilmek için pH cetveline bakmak gerekmektedir. Bu cetvel içerisinde 0 ile7,7 ve 7 ile 14 arasında veriler yer almaktadır. Bu verilere göre; süt, ortalama olarak 6,5 şeklindeki pH değerini almaktadır. ph değeri 6,5 olmasından dolayı süt bazdır.