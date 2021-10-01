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Sustalı bıçak taşıma ve bulundurma cezası nedir?

#Sustalı#Bıçak#Ceza
Sustalı bıçak taşıma ve bulundurma cezası nedir

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında sustalı bıçak ve benzeri kesici aletler taşımak ya da bulundurmak belli bir cezaya tabidir. Bu cezanın ne olduğu ise birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinden araştırılmaktadır. Peki, sustalı bıçak taşıma ve bulundurma cezası nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Herhangi bir canlıya zarar verici ve kayda alınmış belli kesici aletler taşımak kanun kapsamında yasaktır. Özellikle bunlar içerisinde sustalı bıçak ceza-i unsur açısından önemli bir yer taşıyor. Anayasa üzerinden ele alınan kanun ile beraber, bu taşıma ve bulundurmanın ciddi yaptırımları olduğunu dile getirmek mümkün.

 Sustalı Bıçak Taşıma ve Bulundurma Cezası Nedir?

 En çok merak edilen konular içerisinde sustalı bıçak taşıma ve bulundurma cezasının olup olmamasıdır. Günlük yaşamda farklı amaçlar altında kötü niyet olmadan da taşınan bu kesici aletler hakkında belli bir yaptırım olduğunu söylemek mümkün.

 Kanun nezdinde ele alındığı vakit sustalı bıçak taşıyan ve bulunduran kişiler için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Aynı zamanda 25 günden az olmamak suretiyle adli para cezası da verilen hükümler içerisinde yer alıyor. Tabii bu durum cezanın derecesine ve bazı durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

 Bıçak Taşımak Suç mudur?

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 Pek çok kişi dışarı çıkarken dahi kesici birçok farklı aleti yanında taşımaktadır. Bunlar içerisinde bıçak ya da çakı gibi bir değişik kesici aletler öne çıkıyor. Tabii dağcılık ya da kampçılık ile beraber izcilik gibi birçok amaç altında da kesici aletlere ihtiyaç duyulur. Vatandaşların bu tür kesici aletleri yanında bulundurması, taşıyıp taşımaması noktasında kanun nezdinde belli bir hüküm yer almaktadır.

 Ceza hukuku açısından bir suçun 6136 sayılı kanun üzerinden kesici aletler ile işlenmesi, ağırlaştırıcı suç sebebi olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yine 6136 sayılı kanun üzerinden bakıldığı vakit, suç teşkil eden aletler ayrıca cezalandırılmaktadır. Saldırı ya da savunma amaçlı ele alınan bıçak ve benzeri kesici aletlerin günlük yaşam içerisinde taşınması yasaktır.

 Bunların taşınması için özel bir kanun ya da yetki verilmesi gerekir. Bu doğrultuda örneğin bir sanatın icra edilmesi için gerekli olan kesici alet konusunda, İçişleri Bakanlığı nezdinde izin alınması gerekmektedir. Ancak bu doğrultuda ev gereçleri içerisinde yer alan bıçak ve benzeri kesici aletler, kanun hükmünde cezaya tabi değildir. Bunun dışında sustalı gibi ciddi anlamda yaralayıcı bir etki olarak görülen kesici aletler için ceza bulunmaktadır.

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#Sustalı#Bıçak#Ceza